Juez de EE.UU. negó libertad bajo fianza para Sebastián Marset, que volverá a declarar en una nueva audiencia

En su primera aparición ante la justicia de Estados Unidos tras su captura en Bolivia, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset compareció este viernes ante el Tribunal Federal Albert V. Bryan en Virginia. El juez de primera instancia, William B. Porter, atendió el pedido de la fiscalía y negó libertad bajo fianza para Marset, de 34 años, informó el medio paraguayo Monumental y confirmaron a El País fuentes del caso.

La decisión se fundamentó en el elevado riesgo de fuga del imputado, quien fuera capturado en la madrugada del pasado 13 de marzo en un barrio residencial de Santa Cruz de la Sierra y extraditado a los Estados Unidos apenas horas después de su detención, poniendo fin a una búsqueda internacional que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

El esquema de lavado de dinero

La Fiscalía del Distrito Este de Virginia sostiene que Marset encabezaba una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas a escala global. Según las investigaciones, el uruguayo habría utilizado los sistemas bancarios de Estados Unidos y Europa para legalizar millones de dólares. En esta operativa aparece como pieza clave su cómplice uruguayo, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien ya se encuentra cumpliendo una condena de 15 años en una prisión federal estadounidense por conspiración para el lavado de activos.

Las acusaciones contra el "clan Marset" describen una organización de narcotráfico de gran escala con capacidad para distribuir miles de kilogramos de cocaína. Los fiscales alegan que el grupo podía movilizar hasta 10 toneladas de droga de forma simultánea desde Sudamérica hacia los puertos de Europa.

El radio de acción detallado por la Fiscalía de Estados Unidos abarca operaciones logísticas en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, con puntos de destino principales en Bélgica, los Países Bajos y Portugal, consolidando a Marset como un objetivo prioritario para las autoridades internacionales.

Su defensa solicitó más tiempo y está previsto que haya una nueva audiencia para el miércoles 25 de marzo donde se leerá formalmente la acusación y el narcotraficante deberá indicar si se considera culpable o no. A partir de ese momento se definirá cómo sigue el proceso judicial. Si se declara culpable podría cumplir una pena de hasta 20 años de cárcel.