Policía de Maldonado investiga presunta vinculación de grupo narco de San Carlos con Sebastián Marset

La Jefatura de Policía de Maldonado desbarató este jueves a una red de distribución de estupefacientes en San Carlos mediante la operación denominada “No Tier 2”. El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, resultó en la detención de seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— y la desarticulación de puntos de venta de droga en el asentamiento Brisas del Monte.

La intervención policial no solo permitió la incautación de un importante arsenal y sustancias, sino que abrió una línea de investigación que apunta a las esferas más altas del narcotráfico internacional: Sebastián Marset, detenido en Bolivia y actualmente recluido en Estados Unidos.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, confirmó en conferencia de prensa consignada por FM Gente que durante las actuaciones "se demolieron cuatro viviendas que funcionaban como bocas de expendio". Sin embargo, el hallazgo más inquietante para los investigadores fue la simbología grabada en la droga incautada: ladrillos de cocaína de máxima pureza que lucían el logo del león y la corona.

Estas marcas son históricamente asociadas a la estructura criminal de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo más buscado, lo que sugiere una posible conexión logística o de suministro con su organización.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Detalles de la incautación y el nexo con Sebastián Marset

En el transcurso de los procedimientos, los efectivos policiales lograron el decomiso de más de dos kilos de cocaína de máxima pureza, además de cogollos de marihuana. El arsenal incautado destaca por su peligrosidad, incluyendo un revólver calibre 38, municiones de 9 milímetros y un cargador extensible con capacidad para 50 municiones, lo que evidencia el nivel de blindaje de la organización local.

“Nunca descartamos nada, porque en uno de los ladrillos de cocaína hay un logo que es muy significativo”, señaló Trezza al ser consultado sobre el vínculo con Marset, aunque aclaró que la información se mantiene bajo reserva para no entorpecer las próximas etapas de la indagatoria.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Además de la droga y las armas, la Policía incautó teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos y una suma importante de dinero en efectivo, compuesta por 441.000 pesos uruguayos y 268 dólares.

El jefe de Policía calificó la operación como un "golpe importante a las bocas de distribución que operaban en la zona" de San Carlos. Los seis detenidos comparecerán ante la Justicia en las próximas horas, mientras las autoridades no descartan que se produzcan nuevos allanamientos.