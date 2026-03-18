Mujer detenida junto a Sebastián Marset es su sobrina y no su hermana, dijo el ministro de Gobierno de Bolivia

El ministro de gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo este miércoles a Villarrica TV que la mujer que fue detenida junto a Sebastián Marset es su sobrina y no su media hermana, como había informado este martes a El País el abogado del narcotraficante, Santiago Moratorio.

El jerarca señaló que Tatiana Marset Alba "es una sobrina de él, que al parecer hace unos meses estaba con él". "Eso demuestra el grado de confianza que ellos tenían", acotó. "Empezaron a descuidar el tema de su seguridad. Todas las personas se encuentran detenidas en Bolivia", aseguró Oviedo.

Durante la detención de la organización criminal el pasado viernes 13 de marzo, Marset Alba fue presentada por las autoridades bolivianas como una familiar de Marset, y sus dos apellidos coinciden con los de un medio hermano del narcotraficante uruguayo: Diego Marset Alba, quien estuvo un tiempo preso en Brasil entre finales de 2023 e inicios de 2024, señalado por moverse con diversos documentos de identidad.

Tatiana Marset Alba, detenida en el operativo para capturar a Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra. Foto: Policía Boliviana

Con una sonrisa ante cámaras

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada el viernes durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo.

El sábado, Marset Alba fue la única que ingresó y salió de la sala —dispuesta para la presentación de detenidos— con una sonrisa en el rostro, según muestra un video del medio Unitel.

Vaciamiento de inmueble de Marset

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz (Bolivia) confirmó la apertura de una investigación formal para esclarecer los presuntos saqueos ocurridos en las residencias de seguridad vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El fiscal del distrito, Alberto Zeballos, señaló que los hechos afectaron inmuebles que ya se encontraban bajo custodia del Ministerio Público, lo que generó una fuerte sospecha sobre la vulnerabilidad de los operativos y la posible participación de funcionarios o allegados al entorno del criminal.

Máscaras hiperrealistas de silicona que usaba red criminal de Sebastián Marset. Foto captura de redes sociales.

El foco de la investigación se centra en un domicilio ubicado en el kilómetro 9 de la zona de la doble vía a La Guardia, informaron medios locales. Según el reporte oficial, la fiscal de sustancias controladas había procedido al precintado del inmueble tras los operativos iniciales; no obstante, apenas 24 horas después, personas desconocidas violentaron las medidas de seguridad para sustraer diversos objetos de valor e incluso animales que se encontraban en la propiedad, entorpeciendo directamente las labores de inteligencia de la Policía boliviana. Entre los efectos robados se incluían "hasta los calzoncillos" y animales que se encontraban en la propiedad del narcotraficante.

“No vamos a encubrir a nadie”: Fiscalía investiga presunto saqueo en propiedades de Marset; se llevaron todo, hasta los calzoncillos del n4rc0



Las denuncias sobre presuntos saqueos en las casas de seguridad del n4rcotr4fic4nte uruguayo #SebastiánMarset continúan generando… pic.twitter.com/PQ8qpXeHKm — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) March 16, 2026

Abogado de Marset dijo que narcotraficante uruguayo no fue extraditado

Santiago Moratorio, abogado del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, habló públicamente este martes luego de que su defendido fuera detenido en Bolivia y enviado a los Estados Unidos, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Moratorio se presentó junto a dos abogados que lo acompañarán en la defensa: Rodrigo Da Silva, un uruguayo que vive en Estados Unidos desde hace 26 años, y Michael Padula, abogado estadounidense.

Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Queremos salir a presentarlos y aclarar desinformaciones y dejar en claro la situación procesal de nuestro defendido", argumentó.

En ese sentido, remarcó: "Ayer fue la primera audiencia que se hizo frente al juez magistrado, no frente al juez del juicio".