Máscaras hiperrealistas de silicona: el sofisticado método de la red de Sebastián Marset para burlar controles

La red criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset no solo operaba mediante complejas estructuras de lavado de dinero y narcotráfico, sino que empleaba tecnología de punta para eludir la vigilancia física. Durante los recientes allanamientos realizados en diversos inmuebles de Santa Cruz, la Policía boliviana incautó máscaras hiperrealistas de silicona.

Estos implementos, que reproducen con exactitud poros, arrugas y rasgos faciales humanos, tenían como objetivo principal engañar a los sistemas de reconocimiento facial y facilitar el desplazamiento de los miembros de la organización sin ser detectados, según informó el medio local Bolivia TV.

Tras su captura el pasado viernes 13 de marzo en territorio boliviano, Marset fue trasladado de forma inmediata a Estados Unidos debido a la vigencia de su sello rojo de Interpol. Ernesto Justiniano, director antidrogas del gobierno de Bolivia, confirmó que el acusado ya prestó sus primeras declaraciones ante las autoridades estadounidenses.

Si bien el contenido de los testimonios se mantiene bajo reserva para no comprometer el proceso judicial, la administración boliviana ratificó que existió una coordinación directa con la DEA y organismos de inteligencia de otros países para ejecutar el operativo final.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

El uso de máscaras hiperrealistas para evadir la justicia

El hallazgo de las piezas de silicona en Santa Cruz revela el nivel de sofisticación de la banda. Según informó la Policía de Bolivia, estas máscaras, aunque poseen aplicaciones legítimas en la industria del cine y la medicina, fueron adaptadas por la red de Marset para el fraude y la evasión de controles fronterizos. Su capacidad para replicar la fisonomía humana permite que un individuo pase desapercibido incluso ante ojos expertos, lo que explicaría la facilidad con la que los integrantes de la organización lograban moverse por la región.

En una entrevista con el programa A primera hora de El Deber, Ernesto Justiniano brindó detalles sobre la situación procesal del uruguayo. Al ser consultado sobre el grado de participación de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU., el funcionario confirmó que hubo conversaciones fluidas y un intercambio de labores de inteligencia que fueron cruciales para la captura.

"Sabemos que ha declarado, los detalles no los podemos dar todavía", señaló Justiniano, subrayando que los comunicados recibidos desde EE.UU. serán incorporados formalmente a la investigación en curso.