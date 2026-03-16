"Escudo de las Américas": PN asegura que gobierno recibió invitación informal pero “no dio respuesta positiva”

El Partido Nacional tiene la información de que Uruguay recibió la invitación de manera informal de Estados Unidos para participar en la creación de la alianza “Escudo de las Américas” —que firmó el país norteamericano con otros 11 de América Latina para combatir el narcotráfico— pero “no dio respuesta positiva”. Así lo indicó este lunes el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado. Y añadió: “Estaría bueno que el gobierno confirme o desmienta”.

Hace más de dos semanas, el presidente estadounidense Donald Trump formalizó la creación de la alianza militar. El jueves, el presidente Yamandú Orsi calificó de “raro” que no se haya extendido la invitación para que Uruguay fuera parte.

Sin embargo, Delgado aseguró que el gobierno de Estados Unidos “consultó a un jerarca uruguayo sobre su interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico y, como no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, no vino la invitación formal”. Delgado consideró que “sería bueno” que el “gobierno aclarara” la situación, porque el narcotráfico es un “tema muy complejo y grave", y su lucha "debe involucrar a todos los países”.

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli criticó en una columna publicada este lunes en El País que Uruguay "integra el club de los excluidos junto con Colombia, México y Brasil, que casualmente son los tres países en donde operan los carteles más importantes y violentos de América”.

“Pero, además, Uruguay tampoco participó de la última reunión de Ameripol, la red de cooperación policial de América. Y esto es lo más llamativo: Colombia y Brasil sí participaron de Ameripol, lo que demuestra que el problema no es ideológico”, agregó, y concluyó que el “el problema es la incapacidad política del Ministerio del Interior para posicionar a Uruguay donde debe estar”.

Más temprano, en la conferencia que dio el directorio del Partido Nacional, Martinelli felicitó a la Policía uruguaya en el marco de la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia. Pero aclaró que, para responsabilizarlo de “actividades cometidas en Uruguay, hay que tener evidencia suficiente”.

“En eso está trabajando tanto la Fiscalía como la Policía. Varios de quienes entendíamos y entienden hoy que, de alguna forma, estaban en el eslabón logístico de Marset como Luis Alberto ‘Betito’ Suárez y de Luis Fernando Fernández Albín, han sido recapturados”, indicó y recordó operaciones de lavado de activos que iniciaron en 2023 por los que en 2024 se lograron incautar “tres cargamentos sustanciosos de drogas distintos”.