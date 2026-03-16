¿Cómo fue la captura de Marset? Gobierno de Bolivia lanza video con IA que recrea el megaoperativo

El gobierno de Bolivia, que presidente Rodrigo Paz, divulgó un video creado con inteligencia artificial (IA) que muestra cómo fue el megaoperativo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos a la espera del juicio.

Ya el pasado viernes durante una conferencia de prensa el presidente y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, habían dado la versión oficial de cómo fueron los allanamientos a dos casas propiedad de Marset, una en la que residía y otra en la que se había hecho una base de operaciones con encargados de manejar su seguridad.

En las últimas horas esa operación se recreó con IA y muestra la "casa A", en donde estaba Marset, y la "casa B", en donde "operaba su anillo de seguridad armado". "El primer objetivo fue la casa B con el fin de reducir a sus custodios y evitar que alerten al narcotraficante", dice el video, que añade que de esta forma "Marset quedó sin protección" y "las unidades avanzaron hacia la casa A".

La señala oficial de la televisión de Bolivia publicó una versión extendida del video, en donde se cuenta que Marset "guardó silencio" durante todo el allanamiento.

¿Dónde está preso Sebastián Marset y cuándo inicia el juicio?

Marset, detenido en Santa Cruz de la Sierra por la Policía de Bolivia y entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) para su posterior traslado a Estados Unidos, se mantiene encarcelado en la prisión de Alexandria, en el estado de Virginia, en el noreste del país.

Así lo informó a El País Santiago Moratorio, abogado del recluso uruguayo. Según dijo, este lunes tiene una primera audiencia ante el Tribunal de Distrito Este de Virgnia pero se trataría de un trámite administrativo. "La audiencia se llevará a cabo ante un juez magistrado federal, no ante el juez que eventualmente presidirá el juicio principal", explicó y agregó que estaba prevista para este mediodía con "una duración estimada de entre dos y cinco minutos, tratándose de un procedimiento meramente ministerial y de trámite".

"En esta comparecencia inicial (conocida en inglés como “initial appearance” o “arraignment”), el imputado, mi cliente, será informado formalmente de los cargos en su contra y se le preguntará si cuenta con representación legal. Deberá indicar que se encuentra en proceso de contratar a los abogados de nuestro equipo en EE.UU.", apuntó Moratorio.

El abogado explicó que "una vez confirmada la representación, el equipo legal coordinará con la fiscalía la programación de la siguiente audiencia, que se prevé tendrá lugar durante el mes de abril".

Esa próxima instancia "corresponde a la audiencia de lectura de cargos formal, en la cual se establecerá el cronograma procesal del caso, incluyendo plazos para mociones, descubrimiento de prueba y eventual juicio", mencionó.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

"Dado que el tribunal federal competente es reconocido por su eficiencia y rapidez en la tramitación de causas (siendo uno de los distritos con menor tiempo promedio para llegar a juicio en el país), se estima que el juicio final podría programarse y resolverse dentro del mismo año 2026, sujeto siempre a las vicisitudes propias del proceso y a las decisiones judiciales", añadió Moratorio.

La DEA en un principio lo buscaba por conspiracion para cometer lavado de dinero. Ese delito era el que se mencionaba en el ofrecimiento de una recompensa para quien diera datos que llevaran a la captura. Sin embargo, el pasado sábado el mismo organismo emitió un comunicado firmado por el administrador, Terrance Cole, en el que se agregó otra acusación que podría aumentar los años de pena de la eventual condena.

"Hace casi un año, la DEA incluyó a Sebastián Marset en su lista de fugitivos más buscados, con el compromiso de perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización de narcotráfico. Hoy, agentes de la DEA escoltaron a Marset a Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero", dice el texto.

"Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura", añade la publicación, en la que también se agradece "la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas" para el operativo.

Imagen de la DEA sobre la captura de Sebastián Marset. Foto: DEA

Hermana de Sebastián Marset fue enviada a la prisión de Palmasola

Por otro lado, Tatiana Marset Alba, la joven detenida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante el operativo para capturar a Sebastián Marset, fue enviada a prisión preventiva.

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada el viernes durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo. El sábado, Marset Alba fue la única que ingresó y salió de la sala dispuesta para la presentación de detenidos con una sonrisa en el rostro, según muestra un video del medio Unitel.

De los detenidos junto a Marset, solo ella es uruguaya. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dijo el viernes en declaraciones consignadas por el medio local El Deber que "el Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar si la mujer es hermana, sobrina o posee otro grado de familiaridad con el capo uruguayo". Fuentes al tanto de la investigación confirmaron que se trata de una media hermana del acusado en Estados Unidos.

A diferencia de lo que ocurrió con Marset, se espera que su hermana y los otros detenidos sean juzgados en Bolivia. De hecho, la Agencia Boliviana de Información publicó que el sábado de noche la Justicia de ese país envió a prisión preventiva a los involucrados, que pasarán al menos seis meses en la cárcel de Palmasola, una prisión de máxima seguridad en Santa Cruz. El medio cita declaraciones de Mariaca, quien indicó que se abrió un proceso penal por delitos de tráfico de armas y organización criminal. Se tomaron como indicios las armas incautadas en las casas en las que se realizaron los allanamientos.