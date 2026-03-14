Marset ya está en una cárcel de máxima seguridad y una familiar entró sonriente a la presentación de detenidos

Tatiana Marset Alba, que se presume es media hermana de Sebastián Marset, fue detenida este viernes en Santa Cruz de la Sierra durante el megaoperativo para capturar al narcotraficante uruguayo, quien fue enviado a Estados Unidos y ya se encuentra en una cárcel de máxima seguridad.

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo.

Inicialmente las autoridades habían indicado que eran cuatro los detenidos —tres hombres y una mujer— además de Sebastián Marset, pero este sábado presentaron a cinco ante los medios de comunicación locales. Marset Alba fue la única que ingresó y salió de la sala con una sonrisa en el rostro, según muestra un video del medio Unitel.

De los cuatro, solo ella es uruguaya. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dijo el viernes en declaraciones consignadas por el medio local El Deber que "el Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar si la mujer es hermana, sobrina o posee otro grado de familiaridad con el capo uruguayo".

Tatiana tiene los mismos dos apellidos que Diego, medio hermano de Sebastián Marset que estuvo detenido en Brasil entre fines de 2023 e inicios de 2024, señalado por moverse con identidades variadas.

A diferencia de lo que ocurrió con Marset, se espera que su familiar y los otros tres detenidos sean juzgados en Bolivia.

Sebastián Marset llegó a EE.UU.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó durante la conferencia de prensa que "el señor Marset hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, una cárcel de alta seguridad".

"El operativo ha sido casi perfecto, podría haber sido una matanza o que escapara Marset, como escapó en una anterior oportunidad", dijo en referencia a un operativo fallido que se realizó en la misma ciudad en 2023.

Según Paredes, esta es "una prueba" de que "la organización de Marset no se dio cuenta" de que en Bolivia cambiaron las autoridades, ya que entró Rodrigo Paz para suceder a Luis Arce, y el narcotraficante ya no encuentra "colaboración" porque el gobierno "ya no está penetrado".

Durante la conferencia también se presentaron algunos elementos incautados en los diversos allanamientos que se hicieron en las últimas horas, por ejemplo paquetes de drogas, armas y autos.

Drogas y armas incautadas en operativo destinado a desmantelar la organización de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Policía Boliviana

Cómo fue el operativo para detener a Marset en Santa Cruz de la Sierra

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, dio detalles de cómo fue el operativo de la madrugada del viernes. Según dijo, hubo una "tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión" de Marset. Afirmó que fue clave la "absoluta discreción" con la que se actuó.

"Se ha establecido que este peligroso individuo, entre los narcotraficantes más grandes del mundo, hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz. Esto nos llevó a nosotros a iniciar un proceso largo, meticuloso, profesional", explicó.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Oviedo señaló que Marset dividía sus operaciones en dos inmuebles, una en la que vivía él y otra en la que estaba su base con su grupo de seguridad. Con una "diferencia de minutos" se actuó en ambas casas, primero "neutralizando" a la seguridad y luego deteniendo a Marset en su residencia.

Aseguró que a Marset se lo trató "de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica". Pese a que Marset salió sano del operativo, así como todos los funcionarios que participaron, indicó que el narcotraficante no se entregó. Añadió que luego fue "trasladado a Estados Unidos" tras pasar por el aeropuerto Viru Viru. Otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidos.