Cómo fue la captura "quirúrgica" de Sebastián Marset, con la Policía en dos casas: claves del megaoperativo

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes 13 de marzo de 2026 en un megaoperativo en Santa Cruz, Bolivia. Tanto el presidente como el ministro de Gobierno de ese país dieron una conferencia de prensa en la que explicaron los detalles de la actuación, que terminó sin muertes de policías ni de civiles.

Tras la captura de Marset, fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que lo ingresaron a un avión para trasladarlo a Norteamérica, previa parada técnica en Lima, Perú.

Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa. El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

Gianina García Troche, expareja de Marset, ya había sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024 y luego extraditada a Paraguay.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", publicó la DEA, con una referencia a la organización de países que formalizó el pasado fin de semana.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

Cómo fue el operativo para detener a Marset en Santa Cruz de la Sierra

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, dio detalles de cómo fue el operativo de esta madrugada. Según dijo, hubo una "tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión" de Marset. Afirmó que fue clave la "absoluta discreción" con la que se actuó.

"Se ha establecido que este peligroso individuo, entre los narcotraficantes más grandes del mundo, hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz. Esto nos llevó a nosotros a iniciar un proceso largo, meticuloso, profesional", explicó.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia realizan un operativo este viernes, en Santa Cruz (Bolivia), para detener a Sebastián Marset. Foto: Juan Carlos Torrejón/EFE

Oviedo señaló que Marset dividía sus operaciones en dos inmuebles, una en la que vivía él y otra en la que estaba su base con su grupo de seguridad. Con una "diferencia de minutos" se actuó en ambas casas, primero "neutralizando" a la seguridad y luego deteniendo a Marset en su residencia.

Aseguró que a Marset se lo trató "de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica". Pese a que Marset salió sano del operativo, así como todos los funcionarios que participaron, indicó que el narcotraficante no se entregó. Añadió que luego fue "trasladado a Estados Unidos" tras pasar por el aeropuerto Viru Viru. Otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidos.

🔴 Sebastián Marset a Estados Unidos



🔸 Será trasladado desde Viru Viru, Santa Cruz, en medio de un fuerte operativo policial, según el Ministerio de Gobierno.



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Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, afirmó que la captura de Marset es un "hecho histórico"

Paz, presidente de Bolivia, en la misma conferencia de prensa afirmó que la captura es "un hecho histórico" que "pasará tiempo para entender la dimensión".

"Hoy Bolivia ha generado un hecho trascendental no solo para nuestra nación sino también para la región y el conjunto de la humanidad", dijo, y destacó que "uno de los narcotraficantes y criminales, considerado entre los cuatro más grandes del continente, ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado".

"La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado", aseveró Paz, que destacó la cooperación entre países para la captura. Celebró, además, que no se registraron muertes en el operativo, ni entre los delincuentes ni entre los policías, por lo que entiende que se desarrolló "quirúrgicamente".

Operativo A Ultranza Py y asesinato del fiscal Marcelo Pecci

También Paraguay podría pedir su extradición. El pasado viernes, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, manifestó su firme convicción de que el narcotraficante uruguayo y su socio paraguayo, Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", son los responsables intelectuales del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci.

Durante una entrevista con la emisora Radio Ñandutí —en la que también participó Claudia Aguilera, periodista y viuda del fiscal—, el funcionario subrayó que "todo indica" que ambos líderes criminales "están metidos" en el crimen perpetrado en mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, Colombia.

Riera calificó a Pecci como un hombre "valiente y casi temerario" que lideraba las indagatorias contra Marset e Insfrán dentro de la "Operación A Ultranza Py", considerada la mayor causa contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia de Paraguay.

Según la visión del titular de la cartera, el asesinato del fiscal, quien fue atacado a tiros durante su luna de miel frente a su esposa, tuvo como objetivo enviar "un mensaje" de amedrentamiento a los demás funcionarios judiciales y de seguridad involucrados en dicho procedimiento, el cual continúa abierto bajo la órbita de la justicia paraguaya y regional.

La acusación del gobierno paraguayo se sostiene en la estructura de la megacausa que Pecci lideraba antes de su muerte. Marset, quien permanecía prófugo desde julio de 2023 tras escapar de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra, está señalado como el cabecilla de una red criminal internacional de tráfico de estupefacientes. Por su parte, su socio Insfrán fue detenido en Brasil en febrero de 2023 y posteriormente extraditado a Paraguay, donde cumple reclusión en una unidad de máxima seguridad en la localidad de Emboscada.