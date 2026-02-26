Las amenazas de Gianina García Troche en su traslado de cárcel en Paraguay: “Los voy a mandar a matar a todos”

Gianina García Troche, expareja del narcotraficante Sebastián Marset, ingresó el pasado viernes al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, siendo trasladada desde la prisión militar de Viñas Cue de Asunción (Paraguay). La mujer se resistió al traslado y profirió amenazas a los funcionarios, según un informe de las autoridades penitenciarias que publicaron medios paraguayos.

En el informe —con fecha del 23 de febrero de 2026— firmado por el jefe de las Fuerzas Armadas de Paraguay, Luis Fernando Vega Villar, y dirigido a la jueza Rosarito Montanía de Bassani, se detalla el comportamiento y estado de salud de García Troche desde el lunes 16 al viernes 20, día de su traslado.

Según el informe, publicado por el medio Ñanduti, el viernes 20 a las 14:05 de la tarde tuvo lugar el traslado de la uruguaya desde la prisión militar de Viñas Cue de Asunción (Paraguay) hacia el pabellón de máxima seguridad para mujeres del Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”. Estuvo "acompañada por personal del Área Penal Militar, personal médico y seguridad del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales".

El informe señala que la mujer "se resistió a ser trasladada, amenazando en todo momento a todo el personal". "Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias", habría dicho García Troche a los funcionarios, haciendo referencia a su expareja, Sebastián Marset.

Informe sobre el traslado de Gianina García Troche Foto: Ñanduti

Rodrigo Nicora, ministro de Justicia de Paraguay, confirmó en diálogo con ABC Cardinal la autenticidad del documento y apuntó que “es la forma de comportarse” de García Troche: “Los militares en Viñas Cue fueron testigos de todo tipo de amenazas e improperios”.

Consultado por quiénes fueron los que recibieron las amenazas, Nicora apuntó que “fue durante el traslado y era al personal militar y policial que trabajó acompañando en el operativo”.

El ministro de Justicia dijo que su cartera está "en constante comunicación" con el poder Judicial por este caso y también hay informe por parte de la Corte Militar.

¿Cómo fue el traslado de Gianina García Troche?

La expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue destinada al Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres, según confirmó oficialmente el Ministerio de Justicia paraguayo.

El operativo de traslado se desarrolló bajo un fuerte despliegue de seguridad, siguiendo los protocolos vigentes para casos de alto perfil y contando con una coordinación interinstitucional que buscó garantizar la integridad física tanto de la interna como del personal interviniente, indicaron desde el ministerio judicial.

Al llegar al recinto, García Troche fue sometida a los controles médicos de rigor, la verificación de identidad y el registro administrativo correspondiente antes de quedar bajo la administración directa del sistema penitenciario.

🔴 Gianina García Troche fue trasladada a la cárcel Martín Mendoza



🔸 De esta forma llegaba la esposa de de Marset al pabellón de mujeres de la cárcel de máxima seguridad. #ComunidadMonumental pic.twitter.com/5KparkJszK — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 20, 2026

Protocolos en el Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres

El ingreso de García Troche al penal Martín Mendoza no fue un procedimiento ordinario. Las autoridades activaron medidas especiales de vigilancia que rigen para el pabellón de máxima seguridad.

Tras la revisión médica obligatoria, se notificó que el proceso se realizó sin incidentes, cumpliendo con la custodia necesaria para una de las figuras más buscadas por la justicia regional en el marco de las investigaciones sobre el crimen organizado.

¿Por qué está detenida Gianina García Troche en un pabellón de máxima seguridad?

La reclusión en este centro especializado responde directamente a la orden de las autoridades judiciales. Con el registro administrativo y la verificación de identidad completados este 20 de febrero, la administración del Ministerio de Justicia asume la responsabilidad total sobre la permanencia de la interna.

El caso continúa bajo la lupa del Juzgado Penal de Garantías Especializado, que determinará los siguientes pasos procesales mientras la expareja de Marset cumple su detención en el régimen de máxima seguridad.

Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Foto cedida a El País.

El pasado 14 de enero una jueza de Paraguay ratificó la medida de prisión preventiva contra Gianina García Troche, investigada por supuesto lavado de activos y considerada la expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien permanece prófugo.

García Troche está detenida en Paraguay desde mayo de 2025, después de que fuera arrestada en España, desde donde fue extraditada.