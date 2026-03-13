Capturan a Sebastián Marset en Bolivia: la DEA lo traslada en avión a Estados Unidos

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que procuraban su captura al acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones criminales en Sudamérica.

Marset fue trasladado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en un avión rumbo a Lima (Perú) para luego llevarlo al país norteamericano. "Un hecho histórico", dijo en conferencia de prensa el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

El gobierno de Yamandú Orsi recibió la confirmación oficial por parte de las autoridades bolivianas sobre la captura, señalaron fuentes de gobierno a El País. El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la Justicia local.

🔴 Sebastián Marset a Estados Unidos



🔸 Será trasladado desde Viru Viru, Santa Cruz, en medio de un fuerte operativo policial, según el Ministerio de Gobierno.



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En Estados Unidos, debido a la magnitud de las operaciones atribuidas a su organización, existen causas abiertas en la Justicia. De todas formas Paraguay, el país que lideraba el interés inmediato debido a la operación A Ultranza Py, lo vincula con una red de lavado de activos y narcotráfico a gran escala y también podría solicitar su extradición.

Sebastián Marset, entre los más buscados por la DEA

Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, la unidad especial contra las drogas de Estados Unidos, país que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa.

El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

Gianina García Troche, expareja de Marset, ya había sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024 y luego extraditada a Paraguay.

Primeras imágenes de sebastián Marset tras ser detenido en Bolivia Foto: ABC Color

Cómo fue el operativo para detener a Marset en Santa Cruz de la Sierra

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, dio detalles de cómo fue el operativo de esta madrugada. Según dijo, hubo una "tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión" de Marset. Afirmó que fue clave la "absoluta discreción" con la que se actuó.

"Se ha establecido que este peligroso individuo, entre los narcotraficantes más grandes del mundo, hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz. Esto nos llevó a nosotros a iniciar un proceso largo, meticuloso, profesional", explicó.

Oviedo señaló que Marset dividía sus operaciones en dos inmuebles, una en la que vivía él y otra en la que estaba su grupo de seguridad. Con una "diferencia de minutos" se actuó en ambas casas, primero "neutralizando" a la seguridad y luego deteniendo a Marset en su residencia.

Aseguró que a Marset se lo trató "de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica". Pese a que Marset salió sano del operativo, así como todos los funcionarios que participaron, indicó que el narcotraficante no se entregó. Añadió que luego fue "trasladado a Estados Unidos" tras pasar por el aeropuerto Viru Viru. Otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidos.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia realizan un operativo este viernes, en Santa Cruz (Bolivia), para detener a Sebastián Marset. Foto: Juan Carlos Torrejón/EFE

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, afirmó que la captura de Marset es un "hecho histórico"

Paz, presidente de Bolivia, en la misma conferencia de prensa afirmó que la captura es "un hecho histórico" que "pasará tiempo para entender la dimensión".

"Hoy Bolivia ha generado un hecho trascendental no solo para nuestra nación sino también para la región y el conjunto de la humanidad", dijo, y destacó que "uno de los narcotraficantes y criminales, considerado entre los cuatro más grandes del continente, ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado".

"La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado", aseveró Paz, que destacó la cooperación entre países para la captura. Celebró, además, que no se registraron muertes en el operativo, ni entre los delincuentes ni entre los policías, por lo que entiende que se desarrolló "quirúrgicamente".

El mensaje de la DEA tras la captura de Marset

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz

y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", publicó la DEA, con una referencia a la organización de países que formalizó el pasado fin de semana.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

Cómo fueron las primeras confirmaciones de la detención de Marset

"Recibimos la información de nuestro pares de Bolivia", dijo temprano Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. "El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorrarlalo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él", añadió en diálogo con ABC Cardinal.

El medio boliviano El Deber, que confirmó la noticia con autoridades locales, informó que se trató de un megaoperativo desarrollado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas.

El medio paraguayo ABC Color publicó las primeras imágenes de Marset detenido, ya junto a agentes de la DEA (fuerza antidrogas de Estados Unidos). El operativo se desarrolló en la localidad de Las Palmas —en Santa Cruz, ciudad donde logró escapar de otra operación para atraparlo en 2023— y derivó en la detención de varias personas.

Operativo A Ultranza Py y asesinato del fiscal Marcelo Pecci

El pasado viernes, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, manifestó su firme convicción de que el narcotraficante uruguayo y su socio paraguayo, Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", son los responsables intelectuales del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci.

Durante una entrevista con la emisora Radio Ñandutí —en la que también participó Claudia Aguilera, periodista y viuda del fiscal—, el funcionario subrayó que "todo indica" que ambos líderes criminales "están metidos" en el crimen perpetrado en mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, Colombia.

Riera calificó a Pecci como un hombre "valiente y casi temerario" que lideraba las indagatorias contra Marset e Insfrán dentro de la "Operación A Ultranza Py", considerada la mayor causa contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia de Paraguay.

Según la visión del titular de la cartera, el asesinato del fiscal, quien fue atacado a tiros durante su luna de miel frente a su esposa, tuvo como objetivo enviar "un mensaje" de amedrentamiento a los demás funcionarios judiciales y de seguridad involucrados en dicho procedimiento, el cual continúa abierto bajo la órbita de la justicia paraguaya y regional.

La acusación del gobierno paraguayo se sostiene en la estructura de la megacausa que Pecci lideraba antes de su muerte. Marset, quien permanecía prófugo desde julio de 2023 tras escapar de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra, está señalado como el cabecilla de una red criminal internacional de tráfico de estupefacientes. Por su parte, su socio Insfrán fue detenido en Brasil en febrero de 2023 y posteriormente extraditado a Paraguay, donde cumple reclusión en una unidad de máxima seguridad en la localidad de Emboscada.

Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por varios paises, requerido por varios delitos, jugando al futbol en Bolivia, donde era dueño y a veces jugaba en el equipo. Foto: La Nación/GDA

El comunicado del Ministerio del Interior de Uruguay por la captura de Marset

El Ministerio del Interior de Uruguay emitió un breve comunicado. "Acaba de recibir directamente del actual ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de cuatro personas vinculadas a su organización", indica el texto.

Según ese comunicado, Negro "mantuvo en las últimas semanas una reunión bilateral con el ministro de Gobierno y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, a fin de avanzar en esta investigación".

En su cuenta de X, Negro expresó: "La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación".

La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva.



Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación. https://t.co/1ZpHgd7YUA — Carlos Negro (@CNegro7) March 13, 2026

Luego, en conferencia de prensa, Negro afirmó que la captura de Marset representa “un duro golpe al narcotráfico de toda la región y de América”, y sostuvo que se trata del “narcotraficante más importante de la región hoy en día”.

El jerarca explicó que el operativo fue posible gracias al intercambio de información entre varios países. En ese sentido, relató que el pasado 26 de febrero mantuvieron una reunión en Chile con autoridades regionales, instancia en la que dialogaron con el ministro paraguayo y con el fiscal general de ese país, Emiliano Rolón Oviedo. “Les brindamos datos en esa reunión y tuvimos información por parte del ministro de que estaban muy cercanos al narcotraficante”, indicó.

Negro señaló además que, tras ese encuentro, se mantuvieron contactos permanentes con las autoridades paraguayas para seguir el desarrollo del operativo. “Nos comunicamos con Oviedo y con el colega de Paraguay”, dijo, al destacar que la coordinación entre los países de la región fue determinante para lograr la captura.

Añadió que el ministerio tiene "la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay", y agregó que en este país "fueron detenidos sus principales tenientes, Fernandez Albin y Betito Suarez".

Exministro del Interior Nicolás Martinelli celebró la captura de Sebastián Marset

Nicolás Martinelli, exministro del Interior de Uruguay, informó en su cuenta de X que se contactó con excolegas de Bolivia y Paraguay que le confirmaron la captura de Marset: "Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la Justicia cumpla su cometido".

Otro exministro del Interior, Luis Alberto Heber, se manifestó al respecto: "Felicitamos a las Fuerzas Policiales y de Inteligencia de Bolivia y Paraguay por haber capturado a Sebastián Marset. Ahora esperemos que actúe la Justicia y este peligroso narcotraficante esté muchos años preso".