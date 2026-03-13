¿Por qué buscaban a Sebastián Marset? Los delitos que se le atribuyen y qué países pueden juzgarlo

Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo detenido este viernes 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, podría afrontar un juicio en ese país pero también en Paraguay y Estados Unidos, que lo buscaban por diversos delitos.

El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la Justicia local. Medios bolivianos y paraguayos confirmaron que Marset fue trasladado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en un avión rumbo a Lima (Perú) para luego llevarlo al país norteamericano, donde será juzgado.

En Estados Unidos, debido a la magnitud de las operaciones atribuidas a su organización, existen causas abiertas en la Justicia. De todas formas Paraguay, el país que lideraba el interés inmediato debido a la operación A Ultranza Py, lo vincula con una red de lavado de activos y narcotráfico a gran escala y también podría solicitar su extradición.

Marset, señalado por venta de drogas, lavado de activos y el asesinato de un fiscal

El pasado viernes, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, manifestó su firme convicción de que el narcotraficante uruguayo y su socio paraguayo, Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", son los responsables intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Durante una entrevista con la emisora Radio Ñandutí —en la que también participó Claudia Aguilera, periodista y viuda del fiscal—, el funcionario subrayó que "todo indica" que ambos líderes criminales "están metidos" en el crimen perpetrado en mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, Colombia.

Riera calificó a Pecci como un hombre "valiente y casi temerario" que lideraba las indagatorias contra Marset e Insfrán dentro de la "Operación A Ultranza Py", considerada la mayor causa contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia de Paraguay.

Según la visión del titular de la cartera, el asesinato del fiscal, quien fue atacado a tiros durante su luna de miel frente a su esposa, tuvo como objetivo enviar "un mensaje" de amedrentamiento a los demás funcionarios judiciales y de seguridad involucrados en dicho procedimiento, el cual continúa abierto bajo la órbita de la justicia paraguaya y regional.

La acusación del gobierno paraguayo se sostiene en la estructura de la megacausa que Pecci lideraba antes de su muerte. Marset, quien permanecía prófugo desde julio de 2023 tras escapar de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra, está señalado como el cabecilla de una red criminal internacional de tráfico de estupefacientes. Por su parte, su socio Insfrán fue detenido en Brasil en febrero de 2023 y posteriormente extraditado a Paraguay, donde cumple reclusión en una unidad de máxima seguridad en la localidad de Emboscada.

Sebastian Marset en entrevista concedida al programa Santo y Seña. Foto: REPRO - Imagen de TV.

Sebastián Marset capturado: por qué lo buscaba la DEA

Por otro lado, Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, la unidad especial contra las drogas de Estados Unidos, país que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa.

El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

En Bolivia Marset también está acusado de diversos delitos vinculados a su red ilegal, pero lo más probable es que sea trasladado.

Gianina García Troche, expareja de Marset, ya había sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024 y luego extraditada a Paraguay.