Primeras imágenes del megaoperativo en el que capturaron a Sebastián Marset y a otras tres personas en Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes 13 de marzo tras un megaoperativo policial realizado en Santa Cruz, Bolivia. Junto a él también capturaron al menos a otras tres personas, confirmaron medios locales.

El fiscal Julio César Porras estuvo a cargo del allanamiento. Las tres personas aprehendidas junto a Marset —dos hombres y una mujer— tienen nacionalidad venezolana, informó el medio Unitel, junto a imágenes del momento de la captura.

Detenciones en operativo en que cayó Sebastián Marset Foto: Captura de video/ Unitel

Tres personas de nacionalidad venezolana fueron detenidas junto a Sebastián Marset Foto: captura de video/Unitel

Captura de Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que procuraban su captura al acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones de crimen organizado en Sudamérica.

"Recibimos la información de nuestro pares de Bolivia", dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. "El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorrarlalo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él", añadió en diálogo con ABC Cardinal.

El medio boliviano El Deber, que confirmó la noticia con autoridades locales, informó que se trató de un megaoperativo desarrollado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas.

Para este viernes a las 11:00 de la mañana está prevista una conferencia de prensa del Ministerio de Gobierno de Bolivia para dar más detalles del operativo.