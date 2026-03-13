Gobierno uruguayo recibió confirmación de la captura de Marset por parte de autoridades bolivianas
El narcotraficante uruguayo cayó en Bolivia tras mantenerse prófugo de la Justicia durante varios años.
Tras la detención de Sebastián Marset en Bolivia, el gobierno de Yamandú Orsi recibió la confirmación oficial por parte de las autoridades bolivianas sobre la captura, señalaron fuentes de gobierno a El País.
El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la justicia local.
El escenario se dividía entre dos destinos posibles: Paraguay, el país que lidera el interés inmediato debido a la operación "A Ultranza PY", donde se le vincula con una red de lavado de activos y narcotráfico a gran escala; y Estados Unidos, ya que debido a la magnitud de las operaciones atribuidas a su organización, existen causas abiertas en la justicia estadounidense. Finalmente fue enviado a Estados Unidos.
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