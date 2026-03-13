Capturaron a Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tras un megaoperativo en Santa Cruz de la Sierra, autoridades de Bolivia confirmaron la captura del narcotraficante uruguayo. El hecho ocurrió en la jornada de este viernes 13 de marzo.
Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo, fue detenido este viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El hecho lo confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que trabajaron para capturarlo por acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones de crimen organizado en Sudamérica.
Marset figuraba como uno de los fugitivos más buscados por la DEA, la unidad especial contra las drogas en Estados Unidos. Ese país ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa por un delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”.
Megaoperativo para detener a Sebastián Marset
"Recibimos la información de nuestro pares de Bolivia", dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. "El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorrarlalo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él", añadió en diálogo con ABC Cardinal.
El medio boliviano El Deber informó que se trató de un megaoperativo desarrollado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas.
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