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El País Mundo

Asesinato de fiscal Pecci: ministro de Paraguay afirma que Sebastián Marset "está metido" en el crimen

Enrique Riera señaló que el crimen del fiscal antimafia fue un "mensaje" de la estructura criminal investigada en la Operación A Ultranza Py.

06/03/2026, 14:27
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Sebastian Marset
Sebastian Marset en entrevista concedida al programa Santo y Seña.
Foto: REPRO - Imagen de TV.

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, manifestó este viernes su firme convicción de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su socio paraguayo, Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", son los responsables intelectuales del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci. Durante una entrevista con la emisora Radio Ñandutí —en la que también participó Claudia Aguilera, periodista y viuda del fiscal—, el funcionario subrayó que "todo indica" que ambos líderes criminales "están metidos" en el crimen perpetrado en mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, Colombia.

Riera calificó a Pecci como un hombre "valiente y casi temerario" que lideraba las indagatorias contra Marset e Insfrán dentro de la "Operación A Ultranza Py", considerada la mayor causa contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia de Paraguay.

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Según la visión del titular de la cartera, el asesinato del fiscal, quien fue atacado a tiros durante su luna de miel frente a su esposa, tuvo como objetivo enviar "un mensaje" de amedrentamiento a los demás funcionarios judiciales y de seguridad involucrados en dicho procedimiento, el cual continúa abierto bajo la órbita de la justicia paraguaya y regional.

Gianina García Troche y Sebastián Marset.
Gianina García Troche y Sebastián Marset.
Foto: redes sociales.

El vínculo entre Marset y la Operación A Ultranza Py

La acusación del gobierno paraguayo se sostiene en la estructura de la megacausa que Marcelo Pecci lideraba antes de su muerte. Marset, quien permanece prófugo desde julio de 2023 tras escapar de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), está señalado como el cabecilla de una red criminal internacional de tráfico de estupefacientes. Por su parte, su socio Miguel Ángel Insfrán fue detenido en Brasil en febrero de 2023 y posteriormente extraditado a Paraguay, donde cumple reclusión en una unidad de máxima seguridad en la localidad de Emboscada.

Marcelo Pecci, fiscal paraguayo, junto a su esposa. Foto: @aguileraclaudi

En cuanto a la situación actual del uruguayo, Riera reiteró que cuenta con información que sugiere que Marset continúa escondido en territorio boliviano, una hipótesis que el Ministerio del Interior paraguayo sostiene desde octubre del año pasado.

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Miguel Ángel Insfrán, narcotraficante paraguayo.
Foto: Fiscalía de Paraguay.

Mientras tanto, la justicia de Colombia ya ha dictado condenas contra siete personas implicadas directamente en la ejecución del crimen en la isla de Barú, en un proceso que ha derivado en arrestos adicionales en Venezuela y El Salvador, pero que aún busca cerrar el círculo sobre la autoría intelectual que hoy Paraguay atribuye directamente a la cúpula de A Ultranza Py.

EFE

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