Justicia de Paraguay condenó a 13 años de prisión al senador Erico Galeano por nexos con Sebastián Marset

La Justicia de Paraguay dictó este miércoles una sentencia histórica al condenar a 13 años de prisión al senador oficialista Erico Galeano, tras hallarlo culpable de asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico. El fallo, emitido por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Pablino Barreto, vincula directamente al legislador de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) con la estructura criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico".

Galeano, de 59 años, permanece bajo arresto domiciliario desde setiembre de 2023, momento en que el Senado paraguayo aprobó de forma unánime su desafuero para que pudiera ser sometido al proceso judicial. Según la lectura del fallo, las medidas cautelares se mantendrán vigentes hasta que la sentencia quede firme o varíe su investidura, dado que la defensa del parlamentario aún cuenta con la instancia de apelación ante el tribunal.

Sebastian Marset en entrevista concedida al programa Santo y Seña. Foto: REPRO - Imagen de TV.

El rol de Galeano en la logística de Sebastián Marset

La investigación fiscal, enmarcada en la masiva operación "A Ultranza PY", logró demostrar que Galeano facilitó de manera clave el funcionamiento de la red criminal. Entre las pruebas determinantes se encuentra el préstamo de una aeronave de su propiedad para que tanto Sebastián Marset como Miguel Ángel Insfrán se desplazaran por territorio paraguayo. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una asistencia logística fundamental para las operaciones de narcotráfico de la organización.

Otro de los pilares de la condena radica en una transacción inmobiliaria realizada en 2020. Galeano vendió una propiedad de lujo por un valor de un millón de dólares en efectivo a un testaferro de "Tío Rico", actualmente recluido en el penal de Minga Guazú. La Fiscalía sostuvo, y el tribunal validó, que el dinero provenía directamente de la estructura de Marset y que la venta se realizó bajo una modalidad de "ocultamiento" para integrar capitales ilícitos al sistema financiero.

Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por varios paises, requerido por varios delitos, jugando al futbol en Bolivia, donde era dueño y a veces jugaba en el equipo. Foto: La Nación/GDA

Inyecciones de dinero en el fútbol y la banca nacional

El esquema de lavado se extendió también al ámbito deportivo. Según el fallo, el senador introdujo parte del dinero obtenido por la venta del inmueble en el club de fútbol Capiatá, institución que en 2020 competía en la primera división y contaba con Sebastián Marset entre sus jugadores. Asimismo, se registraron depósitos en moneda local (guaraníes) en la banca nacional paraguaya con el objetivo de blanquear dinero físico, desestimando la tesis de "desconocimiento" de la defensa debido a la condición de Galeano como persona políticamente expuesta.

EFE