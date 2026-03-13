¿Quién es Sebastián Marset? El narco uruguayo fue capturado este viernes 13 de marzo de 2026

Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, confirmaron autoridades bolivianas y de Paraguay, tras un megaoperativo. Ambos países buscaban detener al narcotraficante uruguayo, acusándolo de liderar una de las mayores organizaciones de crimen organizado en Sudamérica.

"Recibimos la información de nuestro pares de Bolivia", dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. "El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorrarlarlo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él", añadió en diálogo con ABC Cardinal.

¿Quién es Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo capturado?

Al narcotraficante se lo identifica como el líder del Primer Cartel Uruguayo. Está en la lista de los cinco fugitivos más buscados por la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

Sebastián Marset está entre los más buscados de la DEA, con una recompensa de US$ 2.000.000 por su captura. Foto: captura de pantalla.

La historia que lo vincula a la delincuencia comenzó hace aproximadamente 11 años. Teniendo 21 de edad se alió a Juan Domingo Viveros Cartes, alias “Papacho”, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Con él coordinó recibir en Uruguay un cargamento con 450 kilos de marihuana que llegó en una avioneta piloteada por Papacho en julio de 2012.

Cartes fue detenido, procesado y condenado por este hecho, y Marset cayó más tarde, en octubre de 2013, en otro operativo antidrogas, tras el cual fue detenido con 137 kilos de marihuana y 335 gramos de cocaína. En ese momento confesó ante la Policía el vínculo que tenía con el delincuente paraguayo.

Por ese delito, Marset fue enviado al Penal de Libertad, donde comenzó a entablar contactos con otros narcotraficantes. Por eso, cuando salió de la cárcel en 2018, inició un ascenso en la carrera del crimen y comenzó a reclutar gente.

En 2019 emigró, viajó a Bolivia y luego construyó una red en Paraguay, en donde operó y en donde era hasta hoy buscado por las autoridades. A la organización que presuntamente dirige, el Primer Cartel Uruguayo (PCU), se le atribuyen dos episodios violentos en Uruguay mientras él estaba en el exterior, en 2020. Se trata del atentado con una bomba molotov a la sede de la Brigada Antidrogas ubicada en el Prado de Montevideo y un mensaje amenazante enviado a la fiscal Mónica Ferrero. La firma del cartel también se hizo habitual en algunos ladrillos de cocaína incautados por esa época.

Su grupo criminal también es sospechoso de dos homicidios: el de Mauricio Schwartzman, de setiembre de 2021 -asesinado, presuntamente, por haber incidido en la elaboración del pasaporte falso con el que Marset fue detenido en Emiratos Árabes en 2021-, y el del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que investigaba el narcotráfico en su país, y a quien mataron durante su luna de miel en Colombia.

En Uruguay Marset no tiene antecedentes porque algunas líneas de investigación que lo vinculaban con crímenes, como la de un homicidio ocurrido en 2018, se archivaron.

Sebastián Marset. Foto: Archivo

No obstante, sobre el narcotraficante uruguayo pesa una alerta roja de Interpol desde mediados de 2022. Previo a ello, en 2021, había sido detenido en Dubai (Emiratos Árabes), por portar un pasaporte paraguayo falso.

La tramitación del pasaporte uruguayo fue lo que le permitió salir de la cárcel y de ese país. Las autoridades afirman que el documento se entregó legalmente, aunque de todas formas en la Fiscalía se abrió una investigación con el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el excanciller, Francisco Bustillo, entre otras actuales y exautoridades, como indagados.

Todavía es muy difícil saber con precisión cuánta gente integra la red de narcotráfico de Sebastián Marset, ni a cuántas personas tenía trabajando para él en los diversos países en los que operó. Tampoco a cuánto asciende su fortuna.

Lo cierto es que lo buscaron policías y autoridades de varias naciones, pero logró escapar en reiteradas ocasiones hasta este viernes 13 de marzo de 2026 que fue capturado tras un meagoperativo en la madrugada de Bolivia.