Carlos Negro: “Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay”

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia representa “un duro golpe al narcotráfico de toda la región y de América”, y sostuvo que se trata del “narcotraficante más importante de la región hoy en día”.

El jerarca explicó en conferencia de prensa que el operativo fue posible gracias al intercambio de información entre varios países. En ese sentido, relató que el pasado 26 de febrero mantuvieron una reunión en Chile con autoridades regionales, instancia en la que dialogaron con el ministro paraguayo y con el fiscal general de ese país, Emiliano Rolón Oviedo. “Le brindamos datos en esa reunión y tuvimos información por parte del ministro de que estaban muy cercanos al narcotraficante”, indicó.

Negro señaló además que, tras ese encuentro, se mantuvieron contactos permanentes con las autoridades paraguayas para seguir el desarrollo del operativo. “Nos comunicamos con Oviedo y con el colega de Paraguay”, dijo, al destacar que la coordinación entre los países de la región fue determinante para lograr la captura.

El ministro también subrayó que Uruguay mantiene investigaciones en curso vinculadas a Marset y aseguró que el país está dispuesto a colaborar con otros sistemas judiciales. “Nosotros tenemos investigaciones en Uruguay en desarrollo y estamos dispuestos a cooperar con la Justicia norteamericana”, expresó.

Además, Negro expresó que existen elementos firmes que vinculan al narcotraficante con delitos cometidos en territorio uruguayo. “Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay”, afirmó.

Ministro Carlos Negro en conferencia de prensa tras captura de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Sebastián Marset, entre los más buscados por la DEA

Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, la unidad especial contra las drogas de Estados Unidos, país que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa.

El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

Gianina García Troche, expareja de Marset, ya había sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024 y luego extraditada a Paraguay.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Cómo fue el operativo para detener a Marset en Santa Cruz de la Sierra

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, dio detalles de cómo fue el operativo de esta madrugada. Según dijo, hubo una "tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión" de Marset. Afirmó que fue clave la "absoluta discreción" con la que se actuó.

"Se ha establecido que este peligroso individuo, entre los narcotraficantes más grandes del mundo, hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz. Esto nos llevó a nosotros a iniciar un proceso largo, meticuloso, profesional", explicó.

Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia Foto: ABC Color

Oviedo señaló que Marset dividía sus operaciones en dos inmuebles, una en la que vivía él y otra en la que estaba su grupo de seguridad. Con una "diferencia de minutos" se actuó en ambas casas, primero "neutralizando" a la seguridad y luego deteniendo a Marset en su residencia.

Aseguró que a Marset se lo trató "de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica". Pese a que Marset salió sano del operativo, así como todos los funcionarios que participaron, indicó que el narcotraficante no se entregó. Añadió que luego fue "trasladado a Estados Unidos" tras pasar por el aeropuerto Viru Viru. Otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidos.