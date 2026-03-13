Repercusión en medios internacionales por la captura de Marset, "el narco fantasma" que estaba prófugo

Medios internacionales informaron este viernes que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido en Bolivia, luego de años prófugo de la justicia internacional.

La Nación de Argentina tituló "Cayó Sebastián Marset, el narco fantasma detrás de los grandes cargamentos de cocaína que pasan por la Hidrovía".

"En la Argentina no figura como buscado en alguna causa originada en nuestro país, pero sus movimientos provocan siempre un interés particular de los investigadores. La especialidad de Marset, según se desprenden de expedientes judiciales, es mover embarques de drogas en las bodegas de barcos que tienen un largo recorrido fluvial antes de poner proa hacia grandes mercados de consumo de cocaína", detalla el medio argentino.

"Detuvieron a Sebastián Marset, uno de los hombres más buscados por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil", publicó por su parte Página 12. "En el marco de una investigación internacional por presuntos vínculos con una red de narcotráfico, se lo intentó capturar en un operativo policial en 2023, pero escapó, y desde entonces vivía camuflado por diferentes países con otra identidad", explica el diario.

En Bolivia, el primer medio que confirmó la detención de Sebastián Marset fue El Deber, que siguió un minuto a minuto del megaoperativo policial con cobertura en vivo. El medio boliviano detalló que 20 días atrás "ubicaron sus rastros en zona Las Palmas". "Sebastián Marset siempre estuvo en Bolivia, pero tras secuestrar a los policías se refugiaba en la zona de Chapare donde era protegido más que a un presidente", informó con base en una fuente de Inteligencia.

El Deber informó la detención de Sebastián Marset Foto: Captura de pantalla

ABC Color, en Paraguay, fue el primer medio que contó con la confirmación por parte de un jerarca del gobierno de su país tras la detención de Marset.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, detalló en ABC Cardinal el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid.

Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia Foto: ABC Color

El Tiempo, en Colombia, también compartió la noticia de la detención de Sebastián Marset. "Sebastián Marset, 'narco uruguayo' buscado por varios países, fue capturado en Bolivia: se le acusa del asesinato de fiscal Marcelo Pecci en Colombia", tituló.

Además de los datos ya divulgados sobre la acusación de pertenecer a una red criminal internacional de tráfico de Drogas, El Tiempo resalta que a Marset "se le relaciona con el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, algo que el uruguayo ha negado".