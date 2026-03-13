Las primeras fotos de Sebastián Marset capturado en Bolivia: con esposas en las manos y declarando ante la DEA

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo de 2026 tras un megaoperativo realizado en Santa Cruz, Bolivia. El medio paraguayo ABC Color publicó las primeras fotografías que muestran a Marset detenido.

En las fotografías, Sebastián Marset aparece sentado, con esposas en las manos. Las imágenes muestran al narcotraficante junto a cuatro agentes de la DEA (Administración de Control de Drogas, por su sigla en inglés), dos de ellos con pasamontañas y los otros dos tomando declaración del uruguayo.

Sebastián Marset detenido tras megaoperativo en Bolivia Foto: ABC Color

Marset, que fue detenido antes de las 7:00 de la mañana junto a tres personas de ancionalidad venezolana, podría ser extraditado este mismo viernes a Estados Unidos, informó el medio boliviano El Deber.

Pirmeroas imágenes del megaoperativo

El fiscal Julio César Porras estuvo a cargo del allanamiento. Las tres personas aprehendidas junto a Marset —dos hombres y una mujer— tienen nacionalidad venezolana, informó el medio Unitel, junto a imágenes del momento de la captura.

Tres personas de nacionalidad venezolana fueron detenidas junto a Sebastián Marset Foto: captura de video/Unitel

Detenciones en megaoperativo en el que capturaron a Sebastián Marset Foto: Captura de video/Unitel

Captura de Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que procuraban su captura al acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones de crimen organizado en Sudamérica.

"Recibimos la información de nuestro pares de Bolivia", dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. "El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorrarlalo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él", añadió en diálogo con ABC Cardinal.

El medio boliviano El Deber, que confirmó la noticia con autoridades locales, informó que se trató de un megaoperativo desarrollado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas.

Para este viernes a las 11:00 de la mañana está prevista una conferencia de prensa del Ministerio de Gobierno de Bolivia para dar más detalles del operativo.