"Me están llamando de todos lados", la revelación de Patricia Martín luego de la captura de Sebastián Marset

La periodista uruguaya Patricia Martín, la única que logró entrevistar al narcotraficante Sebastián Marset, analizó este viernes la captura del prófugo en Bolivia y brindó detalles sobre su perfil y su historia reciente, además de hacer consideraciones sobre la personalidad del líder narco y cómo podría haberlo afectado la entrega de su esposa Gianina García Troche, en mayo del año pasado.

En diálogo con el programa Así nos va de Radio Carve, Martín contó que desde la confirmación de la detención recibió llamados de medios de distintos países, especialmente de Paraguay. “Me están llamando de todos lados”, relató.

La periodista repasó el recorrido criminal de Marset y recordó que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, la misma ciudad donde años atrás había llevado una vida aparentemente normal bajo una identidad falsa: jugaba al fútbol, daba entrevistas como deportista y sus hijos asistían a la escuela.

Martín también recordó los dos o tres días que pasó junto a él y a su familia cuando lo entrevistó en un lugar donde se ocultaba y cuya ubicación exacta no le fue revelada. A partir de esa experiencia de 2023, explicó que la imagen que pudo formarse fue la que el propio narcotraficante quiso mostrar. "La realidad nunca la vamos a saber", comentó.

Patricia Martín. Foto: Darwin Borrelli.

Sin embargo, Martìn arriesgó una opinión sobre la personalidad de Marset. "Que la familia lo tira, sin dudas. No solo porque todos somos seres humanos y siendo padres, hermanos, el vínculo se genera siempre más allá de que sea delincuente", dijo.

En ese contexto, la entrega de la esposa de Marset, Gianina García Troche, hoy presa en Paraguay y la consecuente división de la familia, habría afectado al narcotraficante. "Creo que juega mucho el estar solo", dijo Martín. "Creo que Gianina se haya entregado marca un antes y un después", añadió la periodista de Todo se sabe y ex Santo y seña, donde se emitió la entrevista a fines de 2023.

Martín describió a Marset como la cabeza de una estructura dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Por su capacidad para conectar productores, logística y compradores, llegó a ser apodado “el gerente de la hidrovía”.

Consultada sobre el futuro judicial del uruguayo, indicó que varios países podrían reclamar su extradición, entre ellos Paraguay, Bolivia y Estados Unidos, donde las autoridades también lo investigan por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. En Uruguay no tiene causas abiertas en este momento.