Carlos Negro y exministros del Interior reaccionaron a la captura de Marset: “La colaboración es clave”

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió este viernes por parte del actual Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido en Bolivia.

"La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación", escribió Negro en su cuenta de X.

Según detalló el Ministerio del Interior a través de un comunicado, el ministro "mantuvo en las últimas semanas una reunión bilateral con el Ministro de Gobierno y con el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, a fin de avanzar en esta investigación".

El Ministro del Interior, Carlos Negro, acaba de recibir directamente del actual Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de… — Ministerio del Interior (@Minterioruy) March 13, 2026

Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia Foto: ABC Color

La palabra de los exministros del Interior tras la captura de Marset

Luis Albert Heber y Nicolás Martinelli, exministros del Interior, que se desempeñaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, también se expresaron este viernes tras la detención de Sebastián Marset en Bolivia.

"Felicitamos a las Fuerzas Policiales y de Inteligencia de Bolivia y Paraguay por haber capturado a Sebastián Marset. Ahora esperemos que actúe la Justicia y este peligroso narcotraficante esté muchos años preso", publicó Heber en su cuenta de X.

Felicitamos a las Fuerzas Policiales y de Inteligencia de Bolivia y Paraguay por haber capturado a Sebastián Marset . Ahora esperemos q actúe la justicia y este peligroso narcotraficante este muchos años preso. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) March 13, 2026

Por su parte, Martinelli escribió en la misma red social que se comunicó con el exministro del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, quienes le confirmaron la noticia. "Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la justicia cumpla su cometido", apuntó.

Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia. Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) March 13, 2026

Cabe recordar que Nicolás Martinelli fue designado como ministro del Interior durante el pasado gobierno luego de que el entonces presidente, Luis Lacalle Pou, aceptara la renuncia de Luis Alberto Heber y del entonces subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel. El mimsmo día también fue cesado Roberto Lafluf, el asesor de Lacalle en temas de comunicación y mano derecha desde hace años.

Los jerarcas mencionados fueron cesados de su cargo en medio de un escándalo por haber otorgado un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El dictamen de archivo de la investigación por las presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte incluye las consideraciones fiscales sobre el rol de estos jerarcas que perdieron su cargo a raíz del caso. El fiscal Alejandro Machado sostuvo que "faltaron a la verdad" en el Parlamento y criticó la falta “de profesionalismo" en las conversaciones de Maciel con su par de la Cancillería.