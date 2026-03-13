"Estamos interesados en la información que pueda aportar", dijeron autoridades paraguayas sobre Sebastián Marset

Autoridades de Paraguay brindaron más datos sobre la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia. Se trató de un operativo especial llevado adelante en zona de Las Palmas, en Santa Cruz. Los procedimientos comenzaron a desplegarse desde las 02:00 de la madrugada, explicó al medio ABC Cardinal el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid.

Sobre las 10:00 de este viernes, Rachid brindó una conferencia de prensa en la cual explicó la poca información con la que cuenta el gobierno paraguayo hasta el momento sobre la captura de Marset. Si bien hasta el momento no les han llegado documentos oficiales de sus pares bolivianos, sí les fue confirmada la captura del importante narco.

"Fue aprehendido con más integrante de su estructura, personas con varias nacionalidades", aseguró Rachid, aunque dijo que hasta el momento no se han confirmado los países de procedencia de estas personas. Además, el titular de la Secretaría Antidrogas destacó el interés del gobierno de Estados Unidos en la captura del uruguayo, por lo que no se descarta que Marset pueda ser trasladado a este país.

"Estamos interesados en la información que (Marset) pueda aportar", aseguró Rachid.

Por su parte, el Ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, aseguró que "el único país que tiene proceso abierto contra Marset es Paraguay".

"Se va a probar que estuvo vinculado al asesinato de Marcelo Pecci, que fue quien más investigó la organización de Marset", apuntó en diálogo con ABC.

Consultado sobre una posible disputa judicial entre Paraguay y Estados Unidos para su extradición, no se mostró en contra de que el narco sea trasladado al país norteamericano. "Estoy de acuerdo con que vaya a donde esté más seguro y donde más información obtengamos", dijo y concluyó que llevándolo a Estados Unidos dejan "a un tipo peligroso fuera de Paraguay".

Al igual que Rachid, también se mostró interesado en la información que el delincuente pueda aportar sobre el funcionamiento de su estructura criminal.

Hasta el momento no hay certezas de cuánto tiempo hace que el narcotraficante se encontraba en Bolivia. "Pudo haber entrado y salido disfrazado por la frontera", confesó Riera y aseguró que la DEA fue clave para aportar información sobre la operativa de la banda de Marset.

Por su parte, el Fiscal General de Estado de Paraguay, Emiliano Rolon, aseguró que el país pedirá la extradición, pero que la determinación final "corresponderá a los organismos de Bolivia".

Hasta el momento las autoridades bolivianas no han emitido información oficial sobre el operativo que derivó en la captura de Sebastián Marset.

Nuevos detalles sobre la captura de Marset

Se trató de un operativo por el que se cerraron calles y se montaron anillos de seguridad con personal policial fuertemente armado. En el período que duró el operativo, se pidió a los vecinos que no salieran de sus casas para evitar víctimas colaterales. El objetivo de los procedimientos fue desde el primer momento la captura de Marset.

Entre las medidas tomadas por la Policía boliviana, estuvo la colocación de francotiradores en puntos estratégicos.

Además de Marset, se consiguió detener a otras personas de múltiples nacionalidades que serían parte del "brazo operativo" de su banda.