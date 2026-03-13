Orsi habló tras la captura de Sebastián Marset y dijo que "esto habla de la necesidad de coordinación"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este viernes por la detención del narcotraficante Sebastián Marset, quien cayó en un megaoperativo policial en Bolivia. "Por lo que tengo entendido ya se estaría yendo hacia Estados Unidos", respondió el mandatario en rueda de prensa.

"Acabo de cortar de hablar con el presidente (Rodrigo) Paz. Estuvimos hace pocas horas juntos, hablando del tema, y bueno, hoy nos despertamos con esta noticia, lo llamé y bueno, tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían, que no permitía la captura rápida, pero bueno, por lo que me dijo él se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación", agregó el mandatario.

El presidente también confirmó que el ministro del Interior, Carlos Negro, ofrecerá una conferencia de prensa a primera hora de la tarde para hablar del caso, ya que llevaba días manteniendo contacto con su par en Bolivia por esata causa.

"Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los países", enfatizó el presidente.

Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia Foto: ABC Color

Ante la pregunta de si Uruguay tomará medidas tras la captura de Marset, el presidente recordó que el "requerimiento más fuerte estaba en Paraguay, también de Estados Unidos y Bolivia", pero en Uruguay "no hay imputaciones graves como sí las hay en otros lugares".

En tanto, remarcó que el significado más importante para Uruguay de esta detención "es la certeza de que cuando la coordinación es real, cuando se articulan entre las inteligencias de los países y los Ministerio del Interior y las fiscalías, y cuando hay una puntería común", "el crimen organizado y el narcotráfico" están en las prioridades de todos los países.

Finalmente, sobre la alianza creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico —a la que Uruguay no fue invitado a integrar—, Orsi dijo que no sabe "si hay que estar inventando nuevos organismos". "A Uruguay le toca la presidencia de la Celac ahora. Ahí voy a plantear ponernos de acuerdo en varios temas y este es uno, narcotráfico, crimen organizado, pobreza, alimentación. La pólvora ya está inventada", sentenció.