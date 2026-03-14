Incautan 15 avionetas y una curiosa pintura en allanamientos posteriores a la captura de Marset

El megaoperativo de la Policía de Bolivia que terminó con la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra en la madrugada de este viernes continuó durante todo el día y permitió incautar 15 avionetas en diversos allanamientos.

Marset fue entregado a funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que lo colocaron en un avión y lo trasladaron a Norteamérica, donde será juzgado, pero la Policía de Bolivia siguió operando en inmuebles que presuntamente tienen vinculación con el clan del uruguayo.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, compartió en sus redes sociales información e imágenes de lo incautado. Mencionó que "tras la aprehensión de Marset" algunas unidades especiales hicieron "operativos de verificación, control y aseguramiento territorial en distintos puntos del país".

En ese marco se intervinieron "infraestructuras aéreas, hangares, aeronaves y combustible de aviación". Todos estos son "elementos que actualmente se encuentran bajo investigación para determinar posibles vínculos con redes del narcotráfico".

Avioneta incautada en operativo posterior a la captura de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Facebook/Ernesto Justiniano Urenda

Se incautaron, dijo, 15 aeronaves "así como infraestructura vinculada a operaciones aéreas". En estos operativos fueron detenidas "personas de distintas nacionalidades", algunas de ellas "con requerimientos judiciales internacionales".

Los operativos fueron en Santa Cruz y en Beni. "La captura de un líder criminal es importante, pero el verdadero desafío es desarticular las estructuras logísticas que permiten operar al narcotráfico", expresó el jerarca.

El medio local El Deber destacó que las avionetas tenían el mismo sello en la cola, un pegotín de una corona.

Por otro lado, otro medio local, Unitel, informó que la Policía incautó dos vehículos en la casa en la que encontró a Marset, en el barrio de Las Palmas, Santa Cruz. Uno de ellos era un Mercedes Benz de alta gama.

Una pintura con Marset, Pablo Escobar y Tony Montana

A su vez, medios bolivianos informan que durante los allanamientos posteriores a la captura se encontró una pintura con varios detalles curiosos. El hallazgo, en un galpón de la zona de Urubó, en la periferia de Santa Cruz, es una representación de Marset jugando al pool en una mesa en la que también hay un vaso de whisky y fajos de billetes.

Pintura encontrada en allanamientos posteriores a la captura de Sebastián Marset. Foto: divulgada en redes sociales y compartida por la Agencia Boliviana de Información

A su lado, a la izquierda, está Joaquín Guzmán, el Chapo, narcotraficante mexicano extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra preso actualmente.

A su derecha aparecen los ya fallecidos Roberto Suárez Gómez, narcotraficante boliviano conocido como el "Rey de la Cocaína", y el colombiano Pablo Escobar.

En la imagen también está representado, fumando un habano, Tony Montana, el personaje ficticio que protagonizó Scarface interpretado por Al Pacino.