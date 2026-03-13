Captura de Sebastián Marset: detienen a una mujer con el mismo apellido que el narcotraficante uruguayo

Las autoridades policiales de Bolivia intensificaron las acciones para localizar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, logrando la aprehensión de cuatro ciudadanos extranjeros en la exclusiva zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.

Entre los detenidos destaca la presencia de una ciudadana uruguaya identificada como Tatiana Marset Alba, cuyo apellido encendió las alarmas de los investigadores ante un posible vínculo consanguíneo directo con el líder de la organización criminal.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, fue el encargado de oficializar la situación jurídica de los implicados en una reciente conferencia de prensa. Según detalló el jerarca, en declaraciones consignadas por el medio local El Deber, "el Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar si la mujer es hermana, sobrina o posee otro grado de familiaridad con el capo uruguayo, mientras se mantienen activos los protocolos de cooperación internacional para validar la información correspondiente".

Además de la ciudadana uruguaya, el operativo resultó en la detención de dos individuos de nacionalidad venezolana y un ciudadano colombiano. Al momento de la intervención, el grupo fue hallado en posesión de armas de fuego de grueso calibre, lo que derivó en la apertura inmediata de una causa penal por tráfico de armas. Este delito está tipificado en concordancia con lo establecido en la Ley 400 del ordenamiento jurídico boliviano, la cual regula el control de armas de fuego, municiones y explosivos.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Operativos en Las Palmas y el cerco a Marset

La incursión en la zona de Las Palmas forma parte de la estrategia de seguridad para desarticular la red de protección de Sebastián Marset en territorio boliviano. El fiscal Mariaca enfatizó que las actuaciones se rigen bajo el estricto respeto a los tratados internacionales vigentes, con el objetivo de dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas. La captura de estos cuatro extranjeros representa un avance en la recolección de pruebas que podrían determinar el paradero del narcotraficante, quien continúa siendo el objetivo principal de las fuerzas de seguridad en la región.

Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa. El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Gianina García Troche, expareja de Marset, ya había sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024 y luego extraditada a Paraguay.

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", publicó la DEA, con una referencia a la organización de países que formalizó el pasado fin de semana.