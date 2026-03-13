¿A dónde van a extraditar a Marset? La participación de la DEA, el pedido de Paraguay y la denuncia de Petro

Tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, varios países tienen intenciones de juzgarlo ya que lo acusan de diversos delitos. Tanto Paraguay como Bolivia cuentan investigaciones abiertas en su contra, e incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el uruguayo quiso matarlo.

El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la Justicia local.

No obstante, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que tenía agentes en Bolivia para el megaoperativo, recibió al narcotraficante y lo colocó en un avión en el aeropuerto Viru Viru para extraditarlo a Norteamérica, tras una parada técnica en Lima, Perú.

Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, la unidad especial contra las drogas de Estados Unidos, país que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa.

El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", publicó la DEA, con una referencia a la organización de países que formalizó el pasado fin de semana.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

Distinto fue el caso de Gianina García Troche, expareja de Marset, quien ya había sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024 y luego extraditada a Paraguay, donde permanece encarcelada.

De todas formas, el Ministerio Público de Paraguay tenía previsto pedir a las autoridades bolivianas la extradición del narcotraficante, informó el fiscal general, Emiliano Rolón.

El funcionario paraguayo declaró a la radio local ABC Cardinal, sin entregar muchos detalles, que la petición se hará una vez que tengan "la documentación".

Rolón confirmó que Marset tiene una causa abierta en Paraguay derivada de la operación A Ultranza Py, que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerada la más grande ejecutada hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

El uruguayo estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz, la misma en la que fue atrapado este viernes 13 de marzo de 2026.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

El jefe del Ministerio Público afirmó que conoce sobre un requerimiento de extradición de Marset a Estados Unidos, que en mayo del año pasado anunció una recompensa millonaria por información que condujera al arresto y/o condena del narcotraficante.

En ese sentido, puntualizó que correspondía a las autoridades de Bolivia definir a qué petición de extradición se daría trámite.

"Nosotros tenemos en el caso 'A Ultranza' avances importantes. Las situaciones, de hecho, que pueden motivarse en la extradición o no a Estados Unidos son cuestiones que deben ser evaluadas", agregó.

En una conferencia de prensa en Asunción, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid, afirmó que Marset, acusado de usar el sistema financiero de estadounidense para blanquear dinero del narcotráfico, "es una de las personas más buscadas a nivel mundial".

Petro dice que Sebastián Marset, capturado en Bolivia, quería asesinarlo

Por su parte Petro aseguró que Marset quería asesinarlo durante su mandato y lo vinculó con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido en 2022 en la isla colombiana de Barú.

"Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República", escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario también afirmó que el narcotraficante "era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel" que, según él, habrían permitido que su nombre fuera borrado de los expedientes relacionados con el asesinato de Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 mientras el fiscal paraguayo se encontraba de luna de miel con su esposa embarazada en una playa de Barú, cercana a Cartagena.

Por ese hecho, la justicia colombiana condenó a siete personas señaladas como autores materiales del crimen.

No obstante, no está planteado ningún pedido de extradición por parte de Colombia para Marset.

El pasado 10 de mayo, el hermano del fiscal, Francisco Pecci, pidió a la comunidad internacional "hacer presión" para esclarecer el homicidio, al considerar que en Paraguay no han encontrado "justicia" para dar con los autores intelectuales del crimen.

Petro señaló que Marset es "miembro de la junta del narcotráfico en Dubái", donde, según él, viven varios narcotraficantes de los llamados "invisibles" por su bajo perfil para no llamar la atención.

El presidente agregó que socios de Marset son "los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente", además de señalar que tienen minas de esmeraldas en Colombia, un sector en el que muchos de sus controladores han tenido vínculos con organizaciones ilegales.