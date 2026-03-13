Reacción de Estados Unidos tras captura de Sebastián Marset: destaca la cooperación con Bolivia

El prolongado periodo de impunidad del narcotraficante Sebastián Marset llegó a su fin este viernes 13 de marzo de 2026. En una operación que marca un hito en la seguridad regional, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos celebró la captura del narcotraficante uruguayo.

El arresto se produjo gracias a un despliegue táctico coordinado que las autoridades estadounidenses han calificado como el cierre de un "reinado de terror y caos" que afectó a múltiples naciones de América del Sur.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que procuraban su captura al acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones criminales en Sudamérica.

Marset fue trasladado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en un avión rumbo a Lima (Perú) para luego llevarlo al país norteamericano. "Un hecho histórico", dijo en conferencia de prensa el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

Fortalecimiento de la cooperación internacional

La captura de Marset es el resultado directo de una "inteligencia compartida sin precedentes entre La Paz y Washington". Según el comunicado emitido por la INL, "el rápido fortalecimiento de los lazos entre la policía boliviana y las agencias federales estadounidenses fue el factor determinante para localizar al sospechoso".

La administración de Rodrigo Paz ha enfatizado que este operativo es una muestra de la capacidad de respuesta del Estado boliviano frente a amenazas transnacionales, dejando atrás los años de intentos fallidos por dar con el paradero del uruguayo".

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

El futuro judicial del narcotraficante uruguayo

Con la confirmación oficial del arresto, se inicia una fase crítica para definir el destino judicial de Marset. Las autoridades de la INL subrayaron que el "notorio narcotraficante" enfrentará finalmente la justicia, en un proceso donde la extradición a los Estados Unidos se perfila como la opción más probable dadas las acusaciones de lavado de dinero y tráfico internacional que pesan sobre él. La seguridad de la región, según el Departamento de Estado, se ve hoy robustecida tras el éxito de esta misión conjunta.

El gobierno de Yamandú Orsi recibió la confirmación oficial por parte de las autoridades bolivianas sobre la captura, señalaron fuentes de gobierno a El País. El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la Justicia local.

En Estados Unidos, debido a la magnitud de las operaciones atribuidas a su organización, existen causas abiertas en la Justicia. De todas formas Paraguay, el país que lideraba el interés inmediato debido a la operación A Ultranza Py, lo vincula con una red de lavado de activos y narcotráfico a gran escala y también podría solicitar su extradición.