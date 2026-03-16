Quién es Tatiana Marset Alba, la detenida en el operativo para capturar al narcotraficante uruguayo en Bolivia

Tatiana Marset Alba, la joven detenida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante un operativo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, llamó la atención el sábado cuando entró y salió de la presentación de aprehendidos con una sonrisa.

Se trata de la media hermana de Sebastián Marset, según confirmaron a El País fuentes al tanto del caso. El viernes fue presentada por las autoridades bolivianas como una familiar de Marset, y sus dos apellidos coinciden con los de un medio hermano del narcotraficante uruguayo: Diego Marset Alba, quien estuvo un tiempo preso en Brasil entre finales de 2023 e inicios de 2024, señalado por moverse con diversos documentos de identidad.

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada el viernes durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo.

El sábado, Marset Alba fue la única que ingresó y salió de la sala —dispuesta para la presentación de detenidos— con una sonrisa en el rostro, según muestra un video del medio Unitel.

De los detenidos junto a Marset, solo ella es uruguaya. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dijo el viernes en declaraciones consignadas por el medio local El Deber que "el Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar si la mujer es hermana, sobrina o posee otro grado de familiaridad con el capo uruguayo".

A diferencia de lo que ocurrió con Marset, se espera que su hermana y los otros detenidos sean juzgados en Bolivia. De hecho, la Agencia Boliviana de Información publicó que el sábado de noche la Justicia de ese país envió a prisión preventiva a los involucrados, que pasarán al menos seis meses en la cárcel de Palmasola, una prisión de máxima seguridad en Santa Cruz. El medio cita declaraciones de Mariaca, quien indicó que se abrió un proceso penal por delitos de tráfico de armas y organización criminal. Se tomaron como indicios las armas incautadas en las casas en las que se realizaron los allanamientos.

Tatiana Marset Alba, detenida en el operativo para capturar a Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra. Foto: Policía Boliviana

Marset, preso en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó durante la conferencia de prensa del sábado que Marset había entrado minutos atrás a "su nueva residencia en Estados Unidos, una cárcel de alta seguridad".

"El operativo ha sido casi perfecto, podría haber sido una matanza o que escapara Marset, como escapó en una anterior oportunidad", dijo en referencia a un operativo fallido que se realizó en la misma ciudad en 2023.

Según Paredes, esta es "una prueba" de que "la organización de Marset no se dio cuenta" de que en Bolivia cambiaron las autoridades, ya que entró Rodrigo Paz para suceder a Luis Arce, y el narcotraficante ya no encuentra "colaboración" porque el gobierno "ya no está penetrado".

Durante la conferencia también se presentaron algunos elementos incautados en los diversos allanamientos que se hicieron en las últimas horas, por ejemplo paquetes de drogas, armas y autos.

Drogas y armas incautadas en operativo destinado a desmantelar la organización de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Policía Boliviana

El comunicado de la DEA por la captura de Sebastián Marset

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) emitió este sábado un comunicado firmado por el administrador del organismo, Terrance Cole, acerca de la captura de Marset.

"Hace casi un año, la DEA incluyó a Sebastián Marset en su lista de fugitivos más buscados, con el compromiso de perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización de narcotráfico. Hoy, agentes de la DEA escoltaron a Marset a Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero", dice el texto.

"Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura", añade la publicación, en la que también se agradece "la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas" para el operativo.