"Se llevaron hasta los calzoncillos": investigan vaciamiento de inmuebles de Marset que estaban bajo custodia

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz (Bolivia) confirmó la apertura de una investigación formal para esclarecer los presuntos saqueos ocurridos en las residencias de seguridad vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El fiscal del distrito, Alberto Zeballos, señaló que los hechos afectaron inmuebles que ya se encontraban bajo custodia del Ministerio Público, lo que generó una fuerte sospecha sobre la vulnerabilidad de los operativos y la posible participación de funcionarios o allegados al entorno del criminal.

El foco de la investigación se centra en un domicilio ubicado en el kilómetro 9 de la zona de la doble vía a La Guardia, informaron medios locales. Según el reporte oficial, la fiscal de sustancias controladas había procedido al precintado del inmueble tras los operativos iniciales; no obstante, apenas 24 horas después, personas desconocidas violentaron las medidas de seguridad para sustraer diversos objetos de valor e incluso animales que se encontraban en la propiedad, entorpeciendo directamente las labores de inteligencia de la Policía boliviana. Entre los efectos robados se incluían "hasta los calzoncillos" y animales que se encontraban en la propiedad del narcotraficante.

“No vamos a encubrir a nadie”: Fiscalía investiga presunto saqueo en propiedades de Marset; se llevaron todo, hasta los calzoncillos del n4rc0



Las denuncias sobre presuntos saqueos en las casas de seguridad del n4rcotr4fic4nte uruguayo #SebastiánMarset continúan generando… pic.twitter.com/PQ8qpXeHKm — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) March 16, 2026

Drogas y armas incautadas en operativo destinado a desmantelar la organización de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Policía Boliviana

La hipótesis del saqueo y la posible corrupción policial

Las denuncias sobre el vaciamiento de las propiedades de Marset han escalado rápidamente, incluyendo versiones que sugieren que los efectivos encargados de la custodia podrían haber facilitado o participado en la sustracción de bienes. Ante esto, el fiscal Alberto Zeballos fue enfático al declarar que se han activado todos los mecanismos investigativos para determinar si existieron actos de corrupción.

“No vamos a encubrir ni tolerar ningún acto o hecho que esté vinculado a esta clase de organizaciones criminales”, afirmó el jerarca, quien busca determinar si los responsables son lugartenientes de la estructura de Marset o funcionarios estatales.

Avioneta incautada en operativo posterior a la captura de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Facebook/Ernesto Justiniano Urenda

La sustracción de elementos desde una escena del crimen precintada representa una grave obstrucción a la justicia en el marco de la búsqueda del narcotraficante más buscado de la región.

El Ministerio Público boliviano trabaja ahora junto a unidades especializadas para realizar un inventario de lo robado y cruzar datos con los reportes de los agentes que intervinieron inicialmente. La prioridad de las autoridades es identificar a los sujetos que ignoraron los precintos fiscales, una acción que, según Zeballos, busca desviar el curso de la investigación y proteger activos estratégicos de la red criminal liderada por el uruguayo.

Máscaras hiperrealistas de silicona que usaba red criminal de Sebastián Marset. Foto captura de redes sociales.

Abogado de Marset dijo que narcotraficante uruguayo no fue extraditado

Santiago Moratorio, abogado del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, habló públicamente este martes luego de que su defendido fuera detenido en Bolivia y enviado a los Estados Unidos, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Moratorio se presentó junto a dos abogados que lo acompañarán en la defensa: Rodrigo Da Silva, un uruguayo que vive en Estados Unidos desde hace 26 años, y Michael Padula, abogado estadounidense.

Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Queremos salir a presentarlos y aclarar desinformaciones y dejar en claro la situación procesal de nuestro defendido", argumentó.

En ese sentido, remarcó: "Ayer fue la primera audiencia que se hizo frente al juez magistrado, no frente al juez del juicio".