Abogado de Marset dijo que narcotraficante uruguayo no fue extraditado: "Fue una expulsión exprés"

Santiago Moratorio, abogado del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, habló públicamente este martes luego de que su defendido fuera detenido en Bolivia y enviado a los Estados Unidos, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Moratorio se presentó junto a dos abogados que lo acompañarán en la defensa: Rodrigo Da Silva, un uruguayo que vive en Estados Unidos desde hace 26 años, y Michael Padula, abogado estadounidense.

"Queremos salir a presentarlos y aclarar desinformaciones y dejar en claro la situación procesal de nuestro defendido", argumentó.

En ese sentido, remarcó: "Ayer fue la primera audiencia que se hizo frente al juez magistrado, no frente al juez del juicio".

Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset Foto: Ignacio Sánchez/El País.

De acuerdo a lo que contó Moratorio, a Marset "se le consultó si sabía los motivos de la detención y si contaba con defensa". "En esa audiencia manifestó que está en proceso de contratación de los abogados de nuestro equipo. Fue solo eso, no duró más de cinco minutos. Se fijó una nueva audiencia para el viernes", explicó.

"Es fundamental aclarar que en ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración, ni siquiera estuvo delante del juez del juicio", añadió.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Por otra parte, Moratorio manifestó que "hubo un atropello a la normativa de Bolivia". "Nos resulta llamativo, para no decir ilegal, todo lo ocurrido en Bolivia. No se respetó el debido proceso ni el derecho a defensa", sumó.

"En muchas partes salió que marset fue extraditado, eso no fue así, no fue sometido a un proceso de extradición. Fue una expulsión exprés que no se adapta las leyes de Bolivia"

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