Condenaron a "teniente" del narcotraficante Betito Suárez: cumplirá cinco años y seis meses de cárcel

Un hombre vinculado al narcotraficante Luis "Betito" Suárez fue condenado este martes a cinco años y seis de prisión por delitos relacionados a la organización de actividades del narcotráfico, negociación de estupefacientes y estafa, confirmó El País.

Suárez había sido detenido en noviembre de 2025 en un operativo que involucró varios allanamientos en el barrio Cerro. Si bien había estado preso con anterioridad, había recuperado su libertad en febrero de 2023, tras cumplir un año y ocho meses de condena. Se lo apunta como líder de la banda conocida como Los Suárez, enfrentada a Los Colorados por el dominio territorial en el Cerro. Dicho enfrentamiento ha costado la vida de varias personas, incluidos niños.

El narcotraficante había sido detenido en 2025 porque fue encontrado con nueve gramos de cocaína rosa, también conocida como tussi.

Operación sobre el clan Suárez

La operación IRO en 2025 ejecutó cerca de 15 allanamientos, que resultaron en la detención de otras cinco personas y una importante incautación de siete vehículos, cinco de ellos de alta gama, además de 48 celulares, dinero en efectivo (US$ 3.189 y $ 171.310) y armas de fuego (pistola, escopeta, réplica y cartuchos).

La Fiscalía y la Policía están investigando el patrimonio del clan Suárez, que incluiría bienes como carnicerías, una automotora y un estudio contable, utilizados para presuntamente lavar el dinero del narcotráfico.

La hermana de "Betito", Sandra Lorena "Loly" Suárez, también se encuentra bajo investigación, acusada de intentar organizar una "empresa criminal bajo su mando" y de vender estupefacientes.

¿Quién es Betito Suárez?

Ya en 2012, el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti afirmaba que Betito Suárez, por entonces preso, era el delincuente más peligroso del país y que tenía contactos con la banda brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Betito" Suárez en 2009. Foto: Archivo El País.

Sus comienzos delictivos datan de fines de la década de los noventa, cuando por entonces el "capo del Cerro" era Gustavo de Armas, asesinado luego por otros delincuentes. "Betito le hacía algunos mandados", explicaba en 2012 el inspector retirado Eduardo Bica Font.

En febrero de 2025, Suárez sufrió un atentado y recibió dos disparos en el abdomen. Fue intervenido en el Hospital del Cerro luego de arribar en taxi al lugar.

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