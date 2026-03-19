Detienen en Bolivia a siete presuntos integrantes del grupo de Marset: qué se sabe del operativo

Siete presuntos integrantes del grupo criminal del uruguayo Sebastián Marset fueron detenidos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de las investigaciones contra el narcotraficante que está preso en Estados Unidos a la espera del juicio por lavado de activos.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, informó que los detenidos en la noche de este miércoles son dos ecuatorianos y cinco colombianos, entre ellos un exintegrante del Ejército de Colombia.

Son personas de entre 18 y 46 años que, según las autoridades, integraban el cuerpo de seguridad de Marset. Junto a ellos se incautaron armas, municiones y chalecos antibalas.

Oviedo explicó que se trató de un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. En entrevista con el canal Unitel, dijo que se supo del paradero de estos presuntos criminales por "datos de inteligencia" que se fueron procesando.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, habla en una rueda de prensa junto al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, sobre la detención del hijo del expresidente Luis Arce. Foto: Juan Carlos Torrejón/EFE

"En este marco de la investigación del caso Marset, uno de los productos que ha salido, y es muy delicado, es el tema de haber capturado cinco colombianos y dos ecuatorianos. El responsable de esta banda es un ciudadano que era parte del Ejército colombiano. Sale de las fuerzas madres y se incorporan al crimen y vienen a ejercer violencia a nuestro país. Lo que está sucediendo es delicado", anunció.

Según dijo, los delincuentes "querían hacer actos de violencia" en Santa Cruz, donde fue capturado su presunto líder, es decir, una especie de venganza: "Hemos detectado amenazas e intentos de armar grupos para generar violencia en la ciudad".

¿Qué condena podría tener Sebastián Marset en EE.UU.?

Días atrás, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio detalles del caso de Marset, uruguayo acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Compareció este lunes ante un juez pero, según su abogado, se trató solo de un trámite de pocos minutos y el juicio iniciará dentro de algunos meses.

"Un presunto narcotraficante de cocaína originario de Uruguay compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, acusado de su presunta participación en una conspiración para el lavado de dinero", dice el texto publicado este lunes.

Allí se indica que Marset, de 34 años, figura en documentos judiciales como "líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína". Se destaca que llegó a "transportar hasta 10 toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente hacia Europa". Entre los países a los que Marset habría traficado cocaína desde Sudamérica figuran Bélgica, Países Bajos y Portugal, pero también se lo señala por tráfico en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.

En el comunicado se habla de un "socio cercano" de Marset, Federico Santoro, alias Capitán, quien "era un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay" y "facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes del narcotráfico".

"Santoro y sus cómplices organizaban la recolección de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego, él dirigía el movimiento de los fondos internacionalmente, generalmente mediante transferencia bancaria. Santoro solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción", detalla el comunicado del Departamento de Justicia.

Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por varios paises, requerido por varios delitos, jugando al futbol en Bolivia, donde era dueño y a veces jugaba en el equipo. Foto: La Nación/GDA

El texto se extiende sobre un caso específico ocurrido en 2021: "Marset supuestamente tenía derecho a recibir más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon utilizando el sistema bancario estadounidense".

El Departamento de Justicia recordó que Santoro se declaró culpable en mayo de 2025 y fue sentenciado el julio siguiente a 15 años de cárcel.

Marset podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel

"De ser declarado culpable, Marset podría enfrentar hasta 20 años de prisión", continúa el comunicado del Departamento de Justicia, que señala que los fiscales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

En un documento de la Justicia norteamericana al que accedió El País se lo señala de haber movido grandes cantidades de droga desde Sudamércia hacia Europa, pero en EE.UU. el único cargo en su contra, en principio, es el de lavado de activos.

Marset se encuentra recluido en la cárcel de Alexandria, en el estado de Virginia, al noreste del país. El nombre oficial es Centro de Detención William G. Truesdale, y se conceptúa como "modelo" en el rubro.

El sitio web del gobierno de Alexandria tiene una publicación en la que da algunos detalles de la prisión. Dice que alberga unos 300 presos entre los acusados a nivel local, estatal o federal. En 2024, por ejemplo, el promedio diario de presos fue de 287.

Cárcel de Alexandria, en el estado de Virginia, donde se encuentra recluido Sebastián Marset. Foto: Gobierno de Alexandria

La cárcel se terminó de construir en 1987 con un costo de US$ 15 millones. "Más de tres décadas después, el Centro de Detención de Alexandria se ha consolidado como un centro penitenciario modelo, reconocido a nivel nacional por la excelencia de su personal y sus operaciones", dice el texto oficial, que añade que la cárcel está cerca del Tribunal Federal de EE.UU., donde este lunes tuvo que comparecer Marset para su primera audiencia.

Santiago Moratorio, abogado del recluso uruguayo informó este lunes a El País que Marset tuvo una primera audiencia ante el Tribunal de Distrito Este de Virgnia pero representó solo un trámite administrativo. La audiencia se llevó a cabo "ante un juez magistrado federal, no ante el juez que eventualmente presidirá el juicio principal". Habló de "una duración estimada de entre dos y cinco minutos, tratándose de un procedimiento meramente ministerial y de trámite".

"En esta comparecencia inicial", señaló el abogado, el imputado solo fue "informado formalmente de los cargos en su contra".

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

"El equipo legal coordinará con la fiscalía la programación de la siguiente audiencia, que se prevé tendrá lugar durante el mes de abril", dijo Moratorio. Esa próxima instancia "corresponde a la audiencia de lectura de cargos formal, en la cual se establecerá el cronograma procesal del caso, incluyendo plazos para mociones, descubrimiento de prueba y eventual juicio", mencionó.

"Dado que el tribunal federal competente es reconocido por su eficiencia y rapidez en la tramitación de causas (siendo uno de los distritos con menor tiempo promedio para llegar a juicio en el país), se estima que el juicio final podría programarse y resolverse dentro del mismo año 2026, sujeto siempre a las vicisitudes propias del proceso y a las decisiones judiciales", continuó Moratorio.