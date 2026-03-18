Las 10 caras de Marset: los documentos falsos que el narcotraficante uruguayo usó para burlar al Estado

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano ha dejado al descubierto un sofisticado entramado de identidades falsas y protección institucional que el Ministerio de Gobierno de ese país ya califica como un golpe estructural a su organización.

Tras ser entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el comandante de la Policía boliviana, Mirko Sokol, confirmó este miércoles que Marset manejaba al menos diez identidades distintas para operar en la región, una cifra que podría ampliarse conforme avancen las investigaciones sobre los documentos incautados en los recientes allanamientos en Santa Cruz.

La caída del uruguayo, cuya presencia en una cárcel local fue considerada por las autoridades bolivianas como un riesgo inminente de "asesinatos y crímenes" internos, derivó en una serie de requisas que revelaron un arsenal de recursos logísticos.

Según el balance oficial, la Policía decomisó 16 avionetas y detectó el uso de hasta diez viviendas de seguridad. El impacto económico a la estructura de Marset se estima en más de 15 millones de dólares, mientras la lupa se posa ahora sobre los funcionarios públicos y agentes policiales que habrían facilitado la documentación falsa y brindado cobertura al prófugo durante años.

Avioneta incautada las autoridades bolivianas en el marco de los allanamientos posteriores a la captura de Sebastián Marset. Foto: Facebook/Ernesto Justiniano Urenda

Las identidades de Marset y su paso por el fútbol boliviano

Las investigaciones indican que el primer ingreso registrado de Marset a Bolivia data de octubre de 2018 bajo el nombre de Gabriel de Souza Bemer. Apenas un año después, en abril de 2019, obtuvo la identidad brasileña de Luis Pablo Amorim Santos, nombre con el que logró integrarse a la vida social y deportiva del departamento de Santa Cruz. Bajo esta última fachada, Marset no solo operó financieramente, sino que en 2023 llegó a figurar como propietario y jugador del club Leones del Torno, de la segunda división boliviana.

Durante los operativos en Santa Cruz, los agentes hallaron múltiples máscaras que habrían sido utilizadas por el uruguayo y sus colaboradores para evadir los controles de seguridad. El comandante Sokol subrayó que se investiga si los documentos de identidad emanaron de instituciones estatales de forma irregular.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Se espera que, tras su entrega, Marset aporte información ante la justicia estadounidense sobre los nexos de su organización con sectores del anterior Gobierno boliviano y la propia institución policial, quienes habrían garantizado su seguridad y movilidad hasta su captura el pasado viernes.

EFE