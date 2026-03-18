Autos de lujo y fiestas en yates: así se mostraba Tatiana Marset Alba en redes sociales, antes de ser detenida

Tatiana Marset Alba, la joven de 22 años detenida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante un operativo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, llamó la atención el sábado cuando entró y salió de la presentación de aprehendidos con una sonrisa. Además, mostraba una vida activa en las redes sociales.

Autos de lujo y fiestas en yates son algunos de los registros que realizó Marset Alba en sus redes. Luego desactivó publicaciones, que fueron captadas por otros usuarios.

En uno de los posteos, por ejemplo, se puede ver una camioneta Mercedes-Benz, altamente equipada en seguridad. En otro se la ve bailando y cantando en un yate junto a una amiga.

Contradicciones sobre su parentesco

Además, su vinculo familiar con el narco generó contradicciones, por un lado, el abogado de Marset, Santiago Moratorio, dijo a El País que la mujer es media hermana del narcotraficante. Sin embargo, este miércoles el ministro de gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo a Villarrica TV que la mujer que fue detenida junto a Sebastián Marset es su sobrina.

El jerarca señaló que Tatiana Marset Alba "es una sobrina de él, que al parecer hace unos meses estaba con él". "Eso demuestra el grado de confianza que ellos tenían", acotó. "Empezaron a descuidar el tema de su seguridad. Todas las personas se encuentran detenidas en Bolivia", aseguró Oviedo.

Tatiana Marset Alba, detenida en un operativo en Santa Cruz de la Sierra. Foto publicada por la Agencia Boliviana de Información.

Durante la detención de la organización criminal el pasado viernes 13 de marzo, Marset Alba fue presentada por las autoridades bolivianas como una familiar de Marset, y sus dos apellidos coinciden con los de un medio hermano del narcotraficante uruguayo: Diego Marset Alba, quien estuvo un tiempo preso en Brasil entre finales de 2023 e inicios de 2024, señalado por moverse con diversos documentos de identidad.

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada el viernes durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo.

El sábado, Marset Alba fue la única que ingresó y salió de la sala —dispuesta para la presentación de detenidos— con una sonrisa en el rostro, según muestra un video del medio Unitel.

De los detenidos junto a Marset, solo ella es uruguaya. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dijo el viernes en declaraciones consignadas por el medio local El Deber que "el Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar si la mujer es hermana, sobrina o posee otro grado de familiaridad con el capo uruguayo".

A diferencia de lo que ocurrió con Marset, se espera que su hermana y los otros detenidos sean juzgados en Bolivia. De hecho, la Agencia Boliviana de Información publicó que el sábado de noche la Justicia de ese país envió a prisión preventiva a los involucrados, que pasarán al menos seis meses en la cárcel de Palmasola, una prisión de máxima seguridad en Santa Cruz. El medio cita declaraciones de Mariaca, quien indicó que se abrió un proceso penal por delitos de tráfico de armas y organización criminal. Se tomaron como indicios las armas incautadas en las casas en las que se realizaron los allanamientos.