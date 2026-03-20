Cuatro colombianos y cuatro bolivianos detenidos en Santa Cruz por estar vinculados a organización de Marset

La policía de Bolivia detuvo este viernes a otros cuatro colombianos y al mismo número de bolivianos por presuntamente estar vinculados a la seguridad del narcotraficante Sebastián Marset, en lo que fue un nuevo operativo que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, según informaron fuentes oficiales.

El viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano -cabeza de la lucha antidroga en el país andino- y jefes policiales de Santa Cruz, presentaron ante los medios un total de 15 personas acusadas de esa relación con el narco uruguayo, entre ellas a los cinco colombianos y dos ecuatorianos detenidos el pasado miércoles.

Miembros de la FELCN y la policia boliviana arrestan a sospechosos luego de una operación en propiadades vinculadas a Sebastán Marset en Santa Cruz. RODRIGO URZAGASTI/AFP fotos

Marset fue detenido el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz y poco tiempo despúes entregado a las autoridades estadounidenses.

Los operativos policiales que se realizaron esta semana permitieron también la identificación de hangares, pistas de aterrizaje clandestinas, y espacios presuntamente destinados al acopio de drogas.

Además, se confiscaron equipos de comunicación, sistemas de internet por satélite, combustible de aviación, proyectiles, equipamiento táctico y uniformes camuflados.

El viceministro Justiniano señaló también avances en el seguimiento a los bienes inmuebles con el objetivo de afectar también la capacidad financiera de la organización.

El jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que los extranjeros supuestamente planeaban realizar atentados contra las oficinas policiales de Santa Cruz.

Miembros de la FELCN y la policia boliviana arrestan a sospechosos luego de una operación en propiadades vinculadas a Sebastán Marset en Santa Cruz. RODRIGO URZAGASTI/AFP fotos

El día que la Policía de Bolivia detuvo a Marset, junto a él fueron capturados cuatro miembros de su cuerpo de seguridad más cercano, el cual estaba integrado por dos colombianos, un venezolano y la uruguaya Tatiana Marset Alba, familiar del narco que el gobierno boliviano afirma que es su sobrina, aunque el abogado de Marset, Santiago Moratorio, señaló a El País que se trata de su media hermana.

Más temprano esta semana, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó en un comunicado que Marset enfrenta cargos vinculados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión.

Con información de EFE