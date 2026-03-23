Marset sumó a su defensa a un exfiscal de Estados Unidos con experiencia en casos de crimen organizado

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset contrató a un exfiscal y abogado de Estados Unidos para que lo defienda en el juicio que enfrenta en Alexandria, en el estado de Virginia, informó Búsqueda y confirmaron a El País fuentes del caso. Se trata de Gene Rossi, que trabaja en la firma de abogados Carlton Fields y tiene casi tres décadas de experiencia en litigios penales y civiles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Durante su trayectoria en el Departamento de Justicia, Gene participó en más de 110 juicios federales (incluidos 90 juicios con jurado, una cifra sin precedentes) en tribunales de distrito y de quiebras de Estados Unidos. Entre 1989 y 2001, trabajó en la División Tributaria, donde llevó casos civiles y penales complejos y formó parte de un Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF), según señala su biografía.

En 2001, se convirtió en fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia. Allí, dirigió y supervisó una amplia gama de investigaciones importantes relacionadas con la crisis de los opioides, el OCDETF, homicidios, atención médica, impuestos, inmigración, corrupción pública, terrorismo y medio ambiente. Gene también se desempeñó como subdirector de la Unidad de Narcóticos y, posteriormente, como director de la Unidad de Casos Especiales, donde capacitó a más de 1000 nuevos fiscales en el Expediente Rocket y en el Centro Nacional de Defensa del Departamento de Justicia.

Solo en el Distrito Este de Virginia, tuvo un récord de 65 juicios con jurado por delitos graves. Debido a sus numerosos juicios de gran repercusión, la División de Alexandria de su oficina le reservó un espacio especial en su honor llamado "Sala de Guerra Gene Rossi".

Rossi se sumará a un equipo que ya integran los abogados Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Santiago Moratorio.

Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset Foto: Ignacio Sánchez/El País.

A la espera del juicio

Sebastián Marset fue detenido el viernes 13 de marzo en un operativo realizado en Santa Cruz, Bolivia. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde compareció ante la Justicia. Actualmente se encuentra recluido en una prisión en Alexandria, en el estado de Virginia, a la espera del avance de la causa.

Un juez federal le negó la libertad bajo fianza al considerar que existe un alto riesgo de fuga, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.