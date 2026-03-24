Extranjeros robaron en casa de Sebastián Marset en Bolivia: desarmaron y esposaron a dos policías

Un grupo de asaltantes robó este lunes objetos de una casa incautada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados en Sudamérica que fue capturado recientemente en Bolivia y enviado a Estados Unidos, informó la Fiscalía este lunes.

Marset, de 34 años, era uno de los capos de la droga más buscados del Cono Sur. Fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz, en el este del país, y expulsado ese mismo día a Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas señalan que lideró una red que movió al menos 16 toneladas de cocaína, por lo que será juzgado en un tribunal federal. En Santa Cruz, donde fijó su base de operaciones, se le incautaron 16 aeronaves y cinco inmuebles.

En uno de los predios irrumpieron "cinco personas extranjeras" con armas de fuego, según el Ministerio Público. Dos policías que custodiaban el bien fueron esposados por los asaltantes.

Los delincuentes ingresaron a una habitación y sustrajeron "objetos que aún se encuentran en investigación", dijo a la prensa el fiscal Franz Delgadillo, sin ofrecer detalles. Tampoco informó si eran allegados al narco uruguayo.

Marset estaba prófugo desde 2023 y circulaba también por Venezuela, Paraguay y Brasil antes de ser detenido.

En la justicia boliviana tiene seis casos judiciales pendientes por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según la Fiscalía.

AFP