Proyecto para reducir valor de multas por velocidad podría aprobarse en abril; MTOP planteó sistema de descuentos

La Comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes recibió este miércoles a Lucía Etcheverry, ministra de Transporte, y al Congreso de Intendentes, representado por Francisco Legnani (Canelones) y Felipe Algorta (Durazno), para discutir el proyecto de ley sobre reducir los montos de las multas de tránsito por exceso de velocidad.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), y motivó la comparecencia previa del Ministerio del Interior, que vio con buenos ojos el planteo, al igual que los jefes comunales y Etcheverry.

En rueda de prensa, Legnani aseguró que el congreso llegó a una “posición común” de “establecer una rebaja en los montos de determinadas infracciones, exceptuando algunas”. La semana pasada, los intendentes aprobaron una reducción del 50% para las multas de tránsito consideradas menos graves.

“El proyecto de ley tiene algún matiz. Establece una baja de un 30% en aquellos casos que se duplique la velocidad permitida. Pero hay un consenso general de tratar de unificar criterios y que tanto el Parlamento, que está legislando para las infracciones cometidas en las rutas nacionales, como nosotros en nuestra jurisdicción, podamos aunar los criterios. Me parece que vamos en ese sentido. La reunión fue muy positiva”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que, en el caso de Canelones, las multas significan un 3% de su presupuesto, con una morosidad de entre un 10% y 15%: “Es decir, son US$ 2,5 millones, con un presupuesto anual de la intendencia de US$ 375 millones. Entonces no mueve la aguja, ojalá no tuviésemos que aplicar ninguna multa. Esto no es por plata, esto es por vida”, manifestó.

Legnani también señaló, en base a datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que “en aquellas rutas nacionales donde no había radar y ahora hay, la cantidad de lesionados bajó un 17,4% y la cantidad de fallecidos un 52,9%”.

Por su parte, Etcheverry dijo que lo “fundamental” para su cartera es “efectivamente disminuir la siniestralidad” y para ello presentaron algunas “propuestas” y “aspectos conceptuales” para contribuir al proyecto de ley.

“Compartimos lo que también expresaba el Ministerio del Interior en su momento, y fue de acuerdo con los diputados y diputadas, sobre que tiene que haber una premisa de cierta uniformidad. De modo que no haya tires y aflojes, sino que haya una coherencia en el cuerpo normativo”, dijo la ministra.

Según supo El País, Transporte propuso establecer un sistema de bonificaciones para el pago ágil de multas: 50% a quienes abonen la multa dentro de los 60 días siguientes a su notificación y 25% a quienes abonen la multa entre los 61 y 120 días de su notificación. Este descuento no aplicaría a personas que cometieron “infracciones graves” ni quienes hayan cometido una infracción “de igual naturaleza dentro de los 12 meses anteriores”.

Los diputados que impulsan el proyecto recibieron estos aportes de buena manera. Andújar declaró que “con el Poder Ejecutivo hay más coincidencias que diferencias” y aseguró que están “convencidos que en abril va a quedar votado”. A su vez, resaltó el aporte de las autoridades sobre matrículas adulteradas.

“Han brindado información que tiene que ver con la adulteración de matrículas, que es muy importante. Hubo 330.000 multas en el 2025 a vehículos que adulteran las matrículas, del cual el 80% son motos. Y esas no se pueden cobrar. Entonces tenemos que aprovechar ese insumo, aprovechar ese dato, para ver qué podemos volcar dentro de este proyecto de ley que también atienda esa necesidad y a esa infracción, que hoy parece ser una de las más graves”, explicó.

Consultado sobre la propuesta que aprobó el Congreso de Intendentes, dijo que tratarán de ser “sinfónicos” y de “adaptar” las normas entre sí: “Lo importante es que en la matriz estamos de acuerdo en todo. Hay cuestiones que capaz que pueden diferir, que nosotros no las hemos tratado, acerca del incentivo sobre cuándo se realiza el pago para que se apliquen los descuentos que estamos previendo, tanto en el proyecto de ley como los que se aprobaron en el congreso”.

El diputado Rodríguez señaló, sobre el planteo de bonificación del ministerio, que es “muy parecido” a lo aprobado por los intendentes, y que parte de la labor será “armonizar estas propuestas” y “unificar un mismo criterio”.

Pablo Inthamoussu, diputado del Frente Amplio, dijo que la bancada oficialista está de acuerdo con el proyecto y valoró la propuesta de bonificación de Transporte.