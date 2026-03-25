Aumentaron los fallecidos en siniestros de tránsito en 2025: más de uno por día y 80% hombres, según Unasev

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) publicó este miércoles su Informe Anual de Siniestralidad Vial del año 2025, que presenta los datos de siniestros de tránsito para el período que va desde el 1° de enero al 31 de diciembre de dicho año.

El informe del organismo arroja que durante el año 2025, la totalidad de siniestros de tránsito contabilizó los 22.482. Un aumento de un 4,1% en comparación con 2024, cuyo total fue de 21.597.

En cuanto a la totalidad de lesionados por los siniestros, durante 2025 se alcanzaron los 28.342, un incremento de 3,82% si tenemos como referencia el año anterior, que fueron 27.300.

Con respecto al promedio de lesionados en siniestros, durante el 2025 hubo un total de 78, tres más que el 2024, que fueron 75.

Marcelo Metediera, presidente de la Unasev. Foto: Leonardo Mainé.

La cifra de fallecidos en la comparativa entre períodos tuve un aumento considerable. En 2024 las personas que murieron en accidentes fueron un total de 434. En 2025, ese número llegó a 471, contablilizando un aumento de 8,53%.

Vinculado a este último punto, la tasa de mortalidad de fallecidos cada 100.000 habitantes fue en 2025 de 13,5, un punto más que en 2025 que fue de 12,4. La variación entre los años es de un 8,6%.

Heridos graves: personas entre los 15 y 34 años presentan los mayores porcentajes

La Unasev registró además que durante 2025, 4.038 personas resultaron con heridas graves luego de siniestros de tránsito. Un incremento de 198 personas con respecto a 2024, que fueron un total de 3.840, una variación de 5,2%.

Esta cifra implica un promedio diario de 11 personas que sufren lesiones graves producto de siniestros de tránsito.

Además, los datos arrojan que el 67% de los lesionados graves corresponden a hombres, mientras que el 33% restante son del sexo femenino.

Si se distribuye por edad, se ve que los grupos etarios de entre 15 y 34 años concentran alrededor del 58% de la totalidad de personas con lesiones graves.

Siniestro de tránsito en la ruta 6, a la altura del kilómetro 26,800. Foto: Policía Caminera

Tanto en el caso de hombres como mujeres, destaca que los grupos de edad de entre 15 y 29 años presentan los mayores porcentajes de lesionados graves.

En concreto, el grupo de 20 a 24 años es el más afectado en ambos sexos, representando el 22,4% de los varones y el 14,7% de las mujeres con lesiones graves.

Más de una persona fallece por día a causa de un accidente de tránsito: el 80% son hombres

El aumento del 8,5% de personas fallecidas en 2025 a causde siniestros demuestra en promedio, afirma la Unasev, que muere más de una persona por día en el país como consecuencia de accidentes de tránsito.

El 80% de los fallecidos fueron hombres (375). El 20% restante corresponde a mujeres. Dentro del sexo masculino, el grupo etario con mayor cantidad de personas fallecidas es el de 20 a 24 años. Lo mismo sucede en el caso femenino.

El 95% de los participantes en accidentes a los que se realizó espirometría registró 0 g/L de alcohol en sangre

La Unasev aclara que, respecto a las cifras de espirometrías a conductores que protagonizaron accidentes, que las mismas son las realizadas en el lugar del hecho, dejando de lado a aquellos accidentados de gravedad que deban ser trasladados de urgencia.

"En ciertos casos, la gravedad de las lesiones o la urgencia del traslado a un centro asistencial impide la realización del procedimiento por parte del funcionario policial actuante. Por tanto, los datos no corresponden al universo completo del binomio alcohol-conducción, quedando fuera del alcance de esta unidad los controles realizados fuera de la escena", subraya en el informe.

Control de espirometría. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Del total de 19.285 controles realizados a conductores protagonistas de un accidente durante 2025, un 95% registró 0 g/L de alcohol en sangre.

"Este valor continúa la tendencia observada en años anteriores: 93,0% en 2019, 93,1% en 2020, 93,3% en 2021, 93,8% en 2022 y 94,5% en 2024, lo que evidencia una mejora, aunque gradual en la proporción de conductores sin alcohol al momento del siniestro", sostiene.

Fueron 966 los conductores a los que se les detectó la presencia de alcohol, un 5% del total.

"Al analizar la distribución por nivel de alcoholemia, el 2,1% (399 casos) registra valores superiores a 1,2 g/L, lo que refleja situaciones de consumo de alto riesgo. Le siguen los rangos de 0,81 a 1,2 g/L con el 1,1% (220 casos) y de 0,51 a 0,8 g/L con el 0,7% (136 casos)", dice el informe.