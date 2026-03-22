Mujer embarazada falleció tras siniestro de tránsito en Paysandú; adolescente de 13 años se encuentra grave

Una mujer embarazada de 35 años falleció este sábado por la noche luego de que el vehículo en el que viajaba fuera parte de un accidente de tránsito en Paysandú. El siniestro ocurrió en la ruta 3, a la altura del kilómetro 378, según informó la Policía Caminera.

El vehículo en el que viajaba la mujer, que circulaba de norte a sur, iba conducido por un hombre de 28 años. El conductor fue trasladado con un diagnóstico de "politraumatizado grave" a un centro de salud de la zona. En el vehículo también viajaba un adolescente de 13 años, hijo de la mujer fallecida, que fue trasladado con el mismo diagnóstico que el conductor.

Siniestro fatal en Paysandú. Foto: Policía Caminera.

El segundo vehículo involucrado en el accidente se desplazaba de sur a norte y era conducido por un hombre de 26 años, que fue trasladado con varias fracturas a raíz del impacto. Una mujer mayor de edad que iba como acompañante sufrió una fractura de fémur y también fue trasladada a un centro de salud.

Todavía se investigan las causas del accidente. El caso está en la jurisdicción de la seccional quinta de Paysandú.