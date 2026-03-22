Mujer embarazada falleció tras siniestro de tránsito en Paysandú; adolescente de 13 años se encuentra grave
El accidente tuvo lugar en la ruta 3, a la altura del kilómetro 378. Durante la madrugada del domingo se registró otro siniestro fatal en el departamento de Soriano.
Una mujer embarazada de 35 años falleció este sábado por la noche luego de que el vehículo en el que viajaba fuera parte de un accidente de tránsito en Paysandú. El siniestro ocurrió en la ruta 3, a la altura del kilómetro 378, según informó la Policía Caminera.
El vehículo en el que viajaba la mujer, que circulaba de norte a sur, iba conducido por un hombre de 28 años. El conductor fue trasladado con un diagnóstico de "politraumatizado grave" a un centro de salud de la zona. En el vehículo también viajaba un adolescente de 13 años, hijo de la mujer fallecida, que fue trasladado con el mismo diagnóstico que el conductor.
El segundo vehículo involucrado en el accidente se desplazaba de sur a norte y era conducido por un hombre de 26 años, que fue trasladado con varias fracturas a raíz del impacto. Una mujer mayor de edad que iba como acompañante sufrió una fractura de fémur y también fue trasladada a un centro de salud.
Todavía se investigan las causas del accidente. El caso está en la jurisdicción de la seccional quinta de Paysandú.
Otro siniestro fatal se registró durante la madrugada del domingo: una funcionaria policial, que viajaba en su vehículo particular, embistió a un peatón en la ruta 57, a la altura del kilómetro 17.
La espirometría de la conductora tuvo un resultado negativo. En el vehículo viajaba otra mujer de 42 años, también funcionaria policial. Ambas resultaron ilesas. El siniestro tuvo lugar cerca del Arroyo Grande, en el límite departamental con Flores.
¿Encontraste un error?