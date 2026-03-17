Bebé de un año fue baleada durante un tiroteo contra una casa: quedó internada en el Pereira Rossell

Una bebé de un año sufrió dos heridas de bala durante un tiroteo contra una casa en Flor de Maroñas. Ocurrió en Sebastopol esquina Rubén Darío, según información policial a la que accedió El País.

La Policía concurrió directamente a la Policlínica de Malinas, alertada por una niña que había llegado herida de arma de fuego. Allí los funcionarios entrevistaron a la madre de la bebé, quien indicó que "se encontraba en el dormitorio de su vivienda cuando escuchó varias detonaciones".

Los disparos ingresaron a la casa por la ventana de un cuarto, y allí resultó herida la bebé, quien se encontraba "acostada en la cama".

A posteriori, un particular la trasladó a la policlínica, donde un médico diagnosticó "dos heridas de arma de fuego en abdomen y brazo izquierdo". Las heridas revestían gravedad, por lo que fue derivada al Hospital Pereira Rossell. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que en la mañana de este martes la bebé se encuentra estable.

Ya se dio intervención a personal de Homicidios y Policía Científica para que intenten recoger pistas que ayuden a dar con los autores de la balacera.

Tensión y disparos con balas de goma tras siniestro fatal en Aires Puros

Por otro lado, un adolescente de 14 años falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en Bulevar José Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta, en la zona del barrio Aires Puros de Montevideo. El joven bajó de un ómnibus y cuando cruzaba Batlle y Ordóñez fue embestido por un auto.

Tras el siniestro arribaron a la escena algunos allegados de la víctima y se registraron incidentes, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Tensión y disparos tras un accidente de tránsito fatal en el que falleció un adolescente de 14 años en José Batlle y Ordóñez y Arechavaleta. Informa los detalles desde el lugar @LeoPedrouza. pic.twitter.com/2gwk62deod — Telenoche (@TelenocheUy) March 16, 2026

Después de que el auto atropellara al joven, el conductor fue increpado e intervinieron dos policías que estaban en la zona, quienes pidieron apoyo. Luego llegó más personal policial, se produjeron incidentes y el citado noticiero captó el momento en el que hubo corridas y detonaciones con munición no letal.

El conductor del auto fue retirado de la escena por los funcionarios policiales. La seguridad en la zona fue reforzada tras algunos lanzamientos de piedras.