Un hombre de 36 años murió al caer a un pozo séptico frente a su casa en el barrio 3 de enero de Montevideo. La víctima estaba trabajando en la huerta de la vivienda, que se encuentra en el frente de la propiedad, cuando por causas que se investigan cayó al pozo de cinco metros de profundidad.

Aún no se sabe cuándo se produjo la muerte del hombre, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

El cuerpo fue descubierto por un familiar, que se había comunicado con la víctima en las últimas horas. Como no respondía fue al hogar y se encontró con el cuerpo.

Policía Científica trabaja en el caso que, en principio, se investiga como una muerte producto de un accidente.