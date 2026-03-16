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El País Información Policiales

Cerraron bar ambientado como "El Padrino" que funcionaba como boca de droga en Tres Ombúes

Entre imágenes de Marlon Brando y referencias a la saga de Coppola, la Policía y la IMM intervinieron el "Bar Corleone" en Tres Ombúes por actividades de narcotráfico.

El País
El País
16/03/2026, 16:36
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Bar Corleone
Bar ambientado como película El Padrino fue cerrado por operar como boca de venta de droga.
Foto: @bar_corleonee_/.

La Policía y la Intendencia de Montevideo (IMM) tapiaron este lunes dos inmuebles en los que funcionaban bocas de venta de drogas en Ameghino y Yapeyú, en Tres Ombúes.

Una de las fincas tapiadas es una casa de altos, mientras que la otra es un local que funcionaba como bar que se llamaba "Bar Corleone" y estaba ambientado con imágenes de la película El Padrino.

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En el cartel de la fachada del bar se ve una imagen de Marlon Brando, actor que interpretaba a Vito Corleone en la popular saga una familia criminal de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

En ambos domicilios operaba una banda criminal de la zona, según reportó Telenoche (Canal 4).

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