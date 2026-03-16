Hombre "totalmente desnudo" se atrincheró en su apartamento en Punta Carretas y tiró objetos por el balcón

Un hombre de 63 años se atrincheró en su apartamento en un edificio de Punta Carretas y tiró objetos desde el balcón. El hecho ocurrió sobre las 08:30 horas de la mañana de este lunes en la calle 21 de setiembre casi Coronel Mora.

En la mañana, vecinos y comerciantes de la zona, que comenzaban su jornada laboral, escucharon gritos y estallidos de vidrio, según informó Telemundo (Canal 12). Lo que ocurría era que un hombre, que estaba totalmente desnudo, había comenzado a lanzar objetos desde un noveno piso de un edificio. Tiró una mesa de vidrio, una silla, entre otros objetos.

Los vecinos llamaron al servicio de emergencias 911, y llegaron móviles policiales. En primera instancia se generó un cordón policial para evitar que peatones pasen por esa zona por su peligro, debido a que el hombre continuaba arrojando objetos. Los efectivos intentaron subir al noveno piso para intentar hablar con el hombre, que se encontraba solo y encerrado en el apartamento. El hombre gritaba que iba a "matar a todos" y no quería que nadie se le acerque.

🟥 Un hombre de 63 años se atrincheró en su apartamento en un edificio de Punta Carretas y tiró varios objetos desde el balcón.



"Estaba totalmente desnudo", "gritaba" y "sacaba cosas para tirarlas", contó un trabajador de la zona.



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Funcionarios policiales intentaron dialogar con el hombre desde el balcón del apartamento de al lado, pero no pudieron entablar una comunicación. Tiraron la puerta de su hogar abajo y lo redujeron. Según reportaron testigos del barrio a Telemundo, se trata de una persona que "nunca mostró ninguna actitud que pueda desencadenar en algo como lo que ocurrió hoy".

El apartamento quedó destrozado. Por cuestiones de seguridad fue trasladado a una seccional policial, para proteger su integridad física y evitar que se haga daño a él mismo.

Un trabajador de la zona que se encontraba en el lugar narró al mencionado noticiero que "el hombre salió para el balcón y comenzó a tirar cosas para abajo". "Entraba al apartamento, sacaba cosas y volvía a tirar. Estaba totalmente desnudo y enseguida llamamos a la Policía", aseveró.

Hombre se atrincheró en Punta Carretas y arrojó objetos desde el balcón. Foto captura de video de Canal 12.