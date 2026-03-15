Dos hombres resultaron heridos en distintos ataques en Montevideo: uno fue baleado en una rapiña y otro apuñalado

La Policía investiga dos episodios ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en Montevideo, en los que dos hombres resultaron heridos tras ataques con violencia.

El primero de los casos refiere a un herido de arma de fuego, que ingresó durante la noche del sábado a un centro de salud. Según relató la víctima a la Policía, circulaba en su vehículo por la intersección de las calles Carlos Lineo y Mendoza cuando detuvo la marcha para enviar un mensaje.

En ese momento se estacionó otro vehículo detrás y descendió un hombre que, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió la entrega de unos 4.000 pesos y que bajara del auto.

De acuerdo con el testimonio, una vez que la víctima descendió del vehículo el atacante le disparó y se dio a la fuga. El hombre quedó tendido en el lugar y fue trasladado a un centro asistencial por una persona que pasaba por la zona.

Patrullero policial Foto: Natalia Roviera/El País.

Horas más tarde, ya en la madrugada del domingo, la Policía tomó conocimiento del ingreso de un herido de arma blanca a otro centro de salud.

En este caso, la víctima declaró que caminaba por Camino Maldonado y Libia cuando fue sorprendida por dos hombres. Según su versión, uno de ellos extrajo un arma blanca de entre sus pertenencias y, sin mediar palabras, lo hirió antes de escapar.

Tras ser atendido por personal médico, se constató que el hombre presentaba una herida de arma blanca en el tórax izquierdo de gravedad.

Las actuaciones en ambos casos continúan a cargo de la Justicia competente.