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Noticias de Inseguridad en El País Uruguay

Móvil policial en operativo; patrullero.

Dos hombres resultaron heridos en distintos ataques en Montevideo: uno fue baleado en una rapiña y otro apuñalado

El País
Policiales
15/03/2026, 14:02
 · 
Por El País
ciudad vieja 1.jpg

De la contribución gratis por 10 años a préstamos del BHU: las medidas para incentivar mudanzas a Ciudad Vieja

Lautaro Brum
Noticias
15/01/2026, 10:33
 · 
Por Lautaro Brum
José Carlos Machado González, alias "El Pelón"

El Pelón se transformó en el asesino más peligroso para la Policía; le imputan seis homicidios

Eduardo Barreneche
Policiales
19/09/2025, 03:40
 · 
Por Eduardo Barreneche
Taxis circulando por una calle de Montevideo.

Condenan a un joven por rapiñar 19 taxistas en menos de dos años; irá a prisión por casi ocho años

Policiales
17/08/2025, 19:18
 · 
Por Matias Rocha
Juzgado de Juan Carlos Gomez

Condenaron a un hombre que llevó un carro de supermercado con un cadáver y lo descartó en un basural

Paula Ojeda
Judiciales
16/05/2025, 03:40
 · 
Por Paula Ojeda
Juzgado de Juan Carlos Gomez

Nuevo París: condenaron a 20 años de cárcel a padre e hijo por matar a dos parientes

Paula Ojeda
Judiciales
01/05/2025, 04:01
 · 
Por Paula Ojeda
Operativo policial en La Cruz de Carrasco

Condenaron a 20 años de prisión al joven que participó del asesinato de un menor de 15 años frente a su familia

Paula Ojeda
Judiciales
12/03/2025, 12:50
 · 
Por Paula Ojeda
Barrio La Cruz de Carrasco

Asesinato de un menor de 15 años frente a su familia: autor está prófugo del Inisa y colaborador espera su fallo

Paula Ojeda
Judiciales
08/03/2025, 16:05
 · 
Por Paula Ojeda
Ministerio del Interior

Nuevo criterio de clasificación indica que los homicidios vinculados al narco en 2024 fueron solo el 17,6%

Paula Ojeda
Judiciales
03/03/2025, 18:57
 · 
Por Paula Ojeda
Operativo policial en Ciudad Vieja

La inseguridad sigue siendo el principal problema del país, según la última encuesta de Equipos Consultores

Daniela Calone
Política
18/02/2025, 21:06
 · 
Por Daniela Calone
Durante todo el 2018 hubo 24 homicidios "justificados" por parte de efectivos policiales, según Fundapro. Foto: Fernando Ponzetto

Mató a un joven por una guerra de bandas y los tíos de la víctima balearon a su padre: hubo tres condenas

Paula Ojeda
Judiciales
25/01/2025, 10:17
 · 
Por Paula Ojeda
Aldo Lema

El resultado de las elecciones 2024 de Uruguay; ¿fue la economía?

Aldo Lema
Exclusivo suscriptores
20/01/2025, 04:00
 · 
Por Aldo Lema
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