De la contribución gratis por 10 años a préstamos del BHU: las medidas para incentivar mudanzas a Ciudad Vieja

Redacción El País

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) trabaja junto a la Intendencia de Montevideo (IMM) en el Plan de Fortalecimiento de Ciudad Vieja, con el objetivo de redensificar esa zona céntrica y promover el regreso de familias al barrio.

Así lo informó el ministro interino de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, quien señaló que la iniciativa apunta a que Ciudad Vieja “vuelva a tener el protagonismo que debió tener siempre”. Según explicó, la estrategia busca fortalecer las áreas centrales de la ciudad, combatir la segregación territorial y aprovechar zonas con infraestructura y servicios que permiten albergar a más familias.

“La idea es poder redensificar las áreas centrales, poder luchar contra la segregación territorial que muchas veces tienen las políticas de vivienda, y aprovechar aquellas zonas de las ciudades del país, en este caso, Ciudad Vieja, que tienen capacidades para sostener mayor cantidad de familias viviendo y desarrollando sus proyectos de vida”, afirmó el jerarca.

En ese marco, se han adoptado distintas medidas para generar incentivos. Recientemente, la Intendencia de Montevideo resolvió exonerar por 10 años el pago de la contribución inmobiliaria para las viviendas de Ciudad Vieja, así como la tasa mercantil, además de impulsar inversiones en espacios públicos.

Por su parte, el MVOT avanza en el diseño de llamados, a través de la Agencia Nacional de Vivienda (Agencia Nacional de Vivienda), para desarrollar proyectos habitacionales en edificios que son propiedad del ministerio o de otras carteras del Estado y que puedan ser puestos a disposición mediante la Dirección Nacional de Catastro. Estos llamados se realizarán en conjunto con actores privados y estarán orientados a construir viviendas destinadas a familias que se radiquen en el barrio.

Locales comerciales cerrados sobre la calle Colon en la Ciudad Vieja. Foto: Francisco Flores

Di Candia detalló que los futuros ocupantes contarán con facilidades de acceso, entre ellas una financiación del Banco Hipotecario (Banco Hipotecario del Uruguay) de hasta el 95% del valor de la vivienda, con plazos de hasta 25 años. A esto se sumará un subsidio en el pago de la cuota a través del plan Entre Todos del MVOT.

Según adelantó el ministro interino, los llamados comenzarán a lanzarse en los próximos meses y se complementarán con nuevos estímulos, coordinados con la intendencia, para facilitar que más familias puedan residir en zonas céntricas.

La estrategia de densificación no se limitará a Ciudad Vieja. Desde la cartera también se apunta a áreas como La Aguada, La Comercial, Villa Dolores y Belvedere, entre otras, que —de acuerdo con Di Candia— “tienen capacidad de densificación y tienen servicios”. “De esta forma, se evita segregar territorialmente a la población y evitar que las políticas de vivienda estén instaladas en las franjas del territorio, cuando tenemos zonas centrales que tienen todos los servicios a disposición”, subrayó.

En relación con los inmuebles vacíos, el jerarca fue enfático al calificar la situación como “una injusticia”, al considerar que el suelo es un recurso finito y que se pierde la oportunidad de que esas viviendas estén habitadas. “Es una injusticia, es una falta política y diría hasta de ética no trabajar en mecanismos que busquen que esas viviendas o esas zonas estén pobladas”, sostuvo.

Edificio construido en la primera decada del siglo XX ubicado en Buenos Aires 244, recorrida por antiguas viviendas en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20250424, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por ese motivo, afirmó que existe una “urgencia” para que el Estado, tanto a nivel nacional como departamental, avance en instrumentos que permitan que allí donde haya una vivienda, exista una familia viviendo.