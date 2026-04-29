Justicia condenó a siete acusados de cometer el séxtuple homicidio por incendio que se dio en el exComcar

La jueza Viviana Galleto condenó a 30 años de cárcel a los siete acusados de haber provocado un incendio en el módulo 4 del exComcar en setiembre de 2024 para matar a los integrantes de la celda 94. El ataque le costó la vida a seis hombres. El País estuvo presente en la audiencia judicial de lectura de sentencia llevada a cabo este miércoles.

La acusación de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno, a cargo de Andrea Naupp, pedía que los acusados fueran condenados a la pena máxima, 30 años de prisión. Su teoría del caso apuntaba a que el problema inicial surgió entre uno de los siete imputados y uno de los habitantes de la celda 94 del sector B2 del Módulo 4 del exComcar. Según dijo un testigo, el motivo fue la "venta de drogas en cárceles" y el hecho de que los agresores querían que los integrantes de la celda de las víctimas "se fueran".

La discusión escaló rápidamente y uno de los imputados apuñaló a su contrincante. En las cárceles hay pocos lugares a los que huir, pero lo más parecido a un espacio seguro, puede ser la propia celda. Por eso, este joven corrió a "atrincherarse" allí. Sin embargo, él no era el único objetivo. En general, en las prisiones las personas se mueven en grupo, por lo que, si él tenía un problema, lo tenía también toda la celda 94.

Por eso, los siete reclusos corrieron hacia ahí y se encerraron cerca del baño, esperando que los atacantes se fueran. Finalmente, allí quedaron atrapados y encontraron la muerte. "¡Es ahora!", escucharon gritar al principal agresor y a partir de allí, de acuerdo a la tesis fiscal, al menos siete personas comenzaron a usar cuchillos, palos, grasa, nafta, polifón y púas. Se dedicaron entre 20 y 25 minutos a rociar combustible, incendiar objetos y amenazarlos con cortes carcelarios para que no tuvieran escapatoria, mientras amedrentaban a los reclusos que estaban cerca para que no se diera cuenta "la llave", refiriéndose a la policía.

A su vez, las víctimas no tuvieron forma de defenderse. Los agredían con lanzas de fabricación carcelaria con polifón prendido fuego en la punta a través de dos agujeros: el "sapo" (la ventana por donde les pasan la comida) y un "boquete" (orificio hecho por los propios presos) del tamaño de una carpeta que los conectaba con la celda 95.

La defensora pública que defendió a los acusados, Anaclara Ramírez, afirmó que hubo sesgos en la investigación y que esta tenía defectos que hacían que la única solución posible fuera absolverlos.

Un caso previo

El mes pasado, la jueza María Laura Sunhary falló en un caso similar que había ocurrido el 28 de diciembre de 2023. En ese caso, un grupo de cuatro presos había atacado una celda también en el Módulo 4 porque insistían en que una de las víctimas le había enviado una solicitud de amistad en Facebook a la pareja de uno de los atacantes. En este caso, que también ocurrió mediante incendio en una modalidad casi igual al del ocurrido en 2024, seis personas resultaron fallecidas y hubo dos sobrevivientes.

Sunhary condenó a los cuatro acusados a la pena máxima, 30 años de cárcel, como pedía la Fiscalía de Homicidios de 3º Turno que en ese momento lideraba Adriana Edelman. La sentencia no fue apelada, por lo que se encuentra firme.