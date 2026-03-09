Condenaron a 30 años a cuatro reclusos por haber prendido fuego a otros ocho presos en el exComcar en 2023

La jueza María Laura Sunhary condenó a 30 años de prisión a los cuatro acusados de prender fuego vivos a seis reclusos que estaban alojados en el módulo 4 del exComcar el 28 de diciembre de 2023. Así fue informado en la audiencia judicial de dictado de sentencia, la que fue presenciada por El País. En la celda había ocho hombres. Dos de ellos sobrevivieron y los otros seis murieron producto de la asfixia por humo.

La sentencia puede ser apelada por los acusados, por lo que aún no se encuentra firme. En el juicio oral declararon a pedido de la fiscal Adriana Edelman decenas de testigos. Entre ellos, varios policías que intentaron auxiliar a las víctimas esa noche, pero también se reprodujeron los audios de las declaraciones tomadas a presos que brindaron información útil a la causa. Sus testimonios se tomaron en forma "anticipada" (previa al juicio) y con reserva de identidad porque entendían que, si hablaban, podía correr riesgo su vida.

Basándose en esos testimonios y los de los dos sobrevivientes, la Fiscalía afirma tener claro el motivo que desató el horror en el módulo 4: una solicitud de amistad en Facebook. Uno de los integrantes de la celda 49 le envió esta solicitud a la pareja de uno de los sospechosos. Él, que tenía abierta la cuenta de la mujer en su celular, lo vio y le hizo saber al otro preso que esa noche le iba a “tocar fuego” la celda al emisor del mensaje si no salía a pelear.

Los sobrevivientes relataron que compartían el mismo celular entre los ocho integrantes de la celda y que intentaron confirmar si la solicitud era verdadera, pero no lograron hacerlo. Incluso habían pedido que les mandaran una captura de pantalla. “Nosotros pensamos que nunca iban a venir”, contó uno de los dos, recogió El País en una crónica del juicio.

El caso lo llevó adelante la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno, a cargo de Edelman, que había pedido se condenara a los acusados a la pena máxima (30 años). Lo que pasó "hiere la sensibilidad humana", había dicho la titular en el juicio.

Además, había solicitado que se les impusiera 15 años más de medidas de seguridad eliminativas, debido a su gran peligrosidad. Esto último fue negado por la jueza, quien entendió que la peligrosidad de los imputados ya estaba contemplada en la pena determinada.

Las víctimas mortales del ataque fueron Matías Rivero (25 años), Leonel Rodríguez (24 años), Gustavo Fernández (32), Héctor Dutra (26), Carlos Olivera (31) y Carlos Barreto (41). Dos jóvenes, de 28 y 33 años, lograron sobrevivir.